Heute, Mittwoch, wird die erste Runde des Uniqa ÖFB Cups ausgelost. Mit Parndorf, Neusiedl/ See, Siegendorf und Neuberg hoffen unsere vier burgenländischen Vertreter aus dem Amateurbetrieb auf das große Los. Was möglich sein kann, zeigte der SV Wimpassing in der Saison 17/18 mit dem tollen Lauf bis ins Viertelfinale (0:3 bei Sturm Graz) vor.

Andere Voraussetzungen gibt es beim SV Mattersburg. Dieser muss als Bundesligist zum Start auswärts ran – und wird eine weite Reise vermeiden wollen. Alles andere ist klar. Der zweimalige Cupfinalist peilt im Pokal traditionell Großes an. Einerseits machte der jüngste Vorstoß ins Halbfinale (mit dem unglücklichen Aus im Elferschießen gegen Salzburg) Geschmack. Andererseits qualifiziert sich der Cupsieger 2019 erstmals gleich direkt für die Europa-League-Gruppenphase. Diese süße Verlockung könnten aber auch die Top-Teams zur internationalen Absicherung nutzen. Ergo wird das Ringen um den Cupsieg zäh – und die Aufgabe für den SVM nicht leichter.