Inflationäre Vergangenheit

Didi Kühbauer polarisiert. Diese Feststellung muss mittlerweile schon einiges wert sein für das berühmte Phrasenschwein. Denn stimmt das tatsächlich so?

Als Spieler war er nicht nur genial am Ball, sondern auch kämpferisch ein Vorbild. Parallel trug er sein Herz auf der Zunge. Das konnte man dann als gut, authentisch, lustig oder auch als mühsam empfinden, ganz gleich. Heraus kam jedenfalls ein sprücheklopfender Vollprofi auf sportlichem Top-Niveau – jene Sorte Typ, den man als Fußballfan sehr oder eben gar nicht mag. Egal war Kühbauer den wenigsten. Er polarisierte zu 100 Prozent.

Ebenso ist es kein Geheimnis, dass der 51-jährige Burgenländer seit jeher dem SK Rapid intensiv verbunden ist. Als Spieler sowieso, als Trainer durch seine dreijährige Tätigkeit in Wien-Hütteldorf von 2018 bis 2021. Dass er nie die Austria betreuen wird, ist also klar.

Das war es aber auch schon. Wesentlicher ist der Umstand, dass Didi Kühbauer seit nunmehr über zehn Jahren als Chefcoach bei Admira, dem WAC, St. Pölten, Rapid und eben jetzt beim LASK aktiv ist. Überall war es augenscheinlich, dass er sich mit jeder Aufgabe voll identifizierte. Dann und wann gab es irgendein Scharmützel, gefühlt war alles aber stets im Rahmen. Didi Kühbauer ist also ein Trainer, der seinen persönlichen Stil pflegen mag und einen breiten Erfahrungsschatz hat, der aber in der Wahrnehmung der Trainer-Riege als Person längst nicht aus der Reihe tanzt. So gesehen mag die Vergangenheit als Kicker nach wie vor in Zügen mitschwingen, wenn die Person Didi Kühbauer im Spiel ist. Tatsächlich aber ist die Zeit längst reif dafür, den Wahl-Wulkaprodersdorfer mit einem adaptierten Blick zu betrachten. Wenn dem jetzigen LASK-Trainer Kühbauer das Geplänkel rund um ihn für das Spiel gegen seinen Ex-Klub Rapid, wie medial im Vorfeld berichtet wurde, zu viel „Tamtam“ sei, dann spricht das Bände. Zu inflationär ist das Vergangenheits-Thema. Wichtiger ist die Gegenwart und das Ende des totalen Polarisierens.