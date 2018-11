Ja, der SV Mattersburg braucht im Kampf um die Top-Sechs dringend Punkte. Nur dann ist es möglich doch noch oben mitzumischen, wenn nach 22 Runden des Grunddurchgangs abgerechnet und die Liga geteilt wird. Der aktuell zehnte Platz ist im Burgenland sicher nicht der ausgegebene Anspruch. Dass Grün-Weiß am Samstag auswärts beim so überraschend bärenstarken WAC gerade deshalb um jeden Preis punkten muss, mag sich dramatisch und somit auch spannend lesen. Fakt ist aber: Die Kärntner sind nach drei Siegen in Folge (zuletzt auswärts bei der Austria und daheim gegen Rapid) am Samstag Favorit. Punkt.

Für Mattersburg bleibt in solchen Spielen derzeit die Underdog-Rolle. Aber ist das so schlecht? Macht es nicht Sinn, die Erwartungshaltung bewusst zu bremsen, um den mentalen Rucksack leichter zu machen und somit befreiter an sportliche Aufgaben herangehen zu können?

Schon. Lassen wir uns also überraschen von der Reaktion der SVM-Profis nach der 1:2-Heimpleite gegen Hartberg. Da mussten sie gewinnen und taten es nicht. Jetzt wäre die Leichtigkeit des Außenseiterdaseins dienlich, was in der Praxis aber nicht so einfach funktioniert. Stichwort mögliche Verunsicherung, die bei Rückschlägen rasch aufbricht. Diese mentale Nische für ein ganzes Match zu finden, ist demnach eine große Kunst – und viel leichter gesagt als getan.