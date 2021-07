Der Amateurfußball und Vereine, die den Betrieb einstellen – diese Kombi ist noch nicht die Regel von der Burgenlandliga bis zur 2. Klasse. Sie weist mittlerweile aber doch eine gewisse Form von Regelmäßigkeit auf, sodass man als fußballinteressierte Person jedesmal reflexartig zucken muss. Dann, wenn es wieder einen Verein erwischt, der über zu wenige freiwillige Helfer und Funktionäre verfügt, dem die eigenen Spieler abhandengekommen sind, der ebensolche einfach nicht zur Verfügung hat oder bei dem aus dem eigenen Nachwuchs nur tröpfchenweise Nachschub kommt. Weil es gar keine/zu wenige Mannschaften gibt oder der Klub beim Nachwuchs nur noch als kleines Rädchen einer größeren Spielgemeinschaft funktioniert. Am Ende der Entwicklungskette bis zum Erwachsenenfußball können sich dann nach Adam Riese nicht ausreichend frische Kräfte für die eigene Kampfmannschaft ausgehen.

Das jüngste Beispiel eines bekannten Vereins, der als ersten Schritt die Notbremse zog und den Spielbetrieb in der 2. Liga Mitte einstellen wird, ist der SV Sigleß. Nostalgiker erzählen sich heute noch gerne die Geschichten von den Regionalliga-Zeiten in der Gemeinde an der S4 zwischen Wiener Neustadt und Mattersburg. Und doch macht die Gegenwart auch hier nicht Halt, wenn es zu wenig Spieler und Helfer gibt. Noch besteht Hoffnung, dass die Spielbetriebs-Einstellung nur eine Pause sein wird. Auch Nachwuchsfußball wird in gewissen Altersklassen weiterhin betrieben, der Klub ist also noch am Leben. Zudem gibt es gerade in der besagten Region mit Antau und dem Mattersburger SV 2020 Beispiele, wo nach einer Spielbetriebs-Unterbrechnung durchgestartet (Antau) oder gleich neu begonnen wurde (MSV). Dafür braucht es natürlich eine gewisse Anzahl an Spielern, vor allem aber ein quantitativ motiviertes Umfeld an helfenden Händen sowie den unbedingten Willen, Tradition zu bewahren und mit frischen Kräften zu beleben. Speziell dieses K.o.-Kriterium könnte auch im Fall des SV Sigleß künftig den Ausschlag über Sein oder Nichtsein geben.