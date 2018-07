Ähnlich rasch wie der (überraschende) Abgang von Deni Alar zu Rapid Wien, kam für die Öffentlichkeit am Mittwoch der Vorwoche wohl auch die Präsentation jenes Spielers, der bei Sturm Graz künftig die Alarsche Lücke füllen soll.

Innerhalb weniger Tage war der Deal gegessen, präsentierte Geschäftsführer Sport Günter Kreissl mit Philipp Hosiner den neuen Stürmer der Grazer.

Auch wenn das Fußballgeschäft noch so schnelllebig sein mag. Um am Markt (zu einem Zeitpunkt, der trotzdem noch weit weg vom offiziellen Transferende ist) wirklich rasch reagieren zu können, muss für beide Verhandlungspartner das Paket genau passen. Die Indizien sprechen dafür, dass das hier der Fall war.

Spätestens seit der Zeit bei der Admira und vor allem danach bei der Wiener Austria, genießt Hosiner als Torjäger einen sportlich ausgezeichneten Ruf. Auch wenn er in weiterer Folge im Zuge der Auslandsstationen bei Rennes, Köln und Union Berlin nicht der Stammspieler-Dauerbrenner wurde, bringt der Burgenländer mit 29 Jahren nun auch jede Menge internationale Erfahrung mit. Zudem ist er nach dem gesundheitlichen Rückschlag Anfang 2015, als ein Nierentumor entdeckt und operativ entfernt wurde, längst topfit. Dass er die Österreichische Bundesliga aufmischen kann, hat er bewiesen: 56 Tore in 102 Spielen sprechen für sich. Ein Spieler seines Formats ist für Sturm demnach ein Glücksgriff.

Und auch Hosiner erhält mit einem Schlag neue Perspektiven. Nicht nur die Champions League-Qualifikation und die Chance auf das internationale Parkett sind hier ein Faktor. Sturm als attraktive sportliche Plattform macht Sinn, um wieder dauerhaft in die Gänge zu kommen. Was es nun braucht, ist Spielpraxis und Vertrauen. Beides wird er in Graz wohl erhalten. Der Rest kommt von alleine. Dafür sprechen zumindest die Indizien.