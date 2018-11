Vergangenen Sonntag feierte Christian Illedits im Zuge der Jahreskonferenz in Neudörfl sein zehnjähriges Jubiläum als Präsident der ASKÖ Burgenland. So lange steht der Landtagspräsident und langjährige SPÖ-Politiker hierzulande nun schon der – wie sie ausgesprochen heißt – Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, respektive dem roten Sportdachverband, vor.

Rot? Schwarz? Gibt‘s das im Sport überhaupt noch? Ja, gibt es. Vielleicht nach außen hin nicht überall mehr in der Deutlichkeit wie noch in früheren Zeiten, aber die historisch gewachsenen Abgrenzungen bestehen wohl. Daher gilt die ASKÖ nach wie vor klar als SPÖ-nahe und die Sportunion als ÖVP-nahe. Der ASVÖ Burgenland als dritter im Bunde unserer Dachverbände ist politisch schwieriger zuordenbar, da er sich parteipolitische Unabhängigkeit vorbehält.

Das alles ist die eine Geschichte.

Die andere Geschichte. Hans Peter Doskozil wird Hans Niessl Ende Februar 2019 als Landeshauptmann des Burgenlands beerben, allerdings nicht auch als Sportreferent. Bislang hatte der Landes-Chef besagtes Sportressort inne. Dieses könnte, wie die BVZ bereits berichtet hat, eben dem höchst sportaffinen Landtagspräsidenten und Dachverbands-Boss Christian Illedits als möglichem künftigen Landesrat übertragen werden.

Sollte das der Fall sein, wäre unter den jetzigen Gegebenheiten spätestens dann ein Pallawatsch die Folge. Sportreferent und Präsident eines Dachverbands – diese Kombination wäre jedenfalls nach außen hin unvereinbar.

Noch sind diese Szenarien spekulativ. Das macht sie aber nicht weniger interessant. Genau darauf angesprochen – Was wäre, wenn? — machte Illedits gegenüber der BVZ zuletzt aber schon für den Fall der Fälle reinen Tisch. Sollte er künftig das Sportressort übernehmen, hätte er in Hinsicht ASKÖ Burgenland-Präsidentschaft ein Unvereinbarkeitsproblem und müsste die Tätigkeit dann beenden. Klare Worte, die vor allem im sportpolitischen Fahrwasser Kritikern vorab den Wind aus den Segeln nehmen.