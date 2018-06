Kurios, aber wahr. Mattersburg gelang in der Sommerübertrittszeit trotz vieler Veränderungen im Kader vor allem am Betreuersektor der eigentliche Königstransfer, konkret mit der verkündeten Verpflichtung von Robert Almer. Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht seriös bewertet werden kann, wie (fachlich) gut der 34-Jährige seine neue Aufgabe als Tormanntrainer ausüben wird. Zu sehr fehlen messbare Werte, auch wenn der Keeper im Zuge seiner Reha nach dem im November 2016 erlittenen Kreuzbandriss bei der Austria (und in der violetten Akademie) schon diesbezüglich Erfahrung gesammelt hat.

Aktuell geht es per se einmal nur um die Person Robert Almer. Der 34-Jährige stand von 2006 bis 2008 in Mattersburg unter Vertrag, kurbelte in der Folge seine Karriere ordentlich an, schaffte als Österreichs Nummer eins die EM-Quali für Frankreich 2016 und wurde zu einer rot-weiß-roten Identifikationsfigur sowie zu einem Sympathieträger. Dass er nun nach dem gesundheitsbedingten Karriere-Ende als Torwarttrainer zurück ins Burgenland wechselt, ist so gesehen zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eines: ein spektakulärer, öffentlichkeitswirksamer und sehr kluger Schachzug des SVM.