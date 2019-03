Nach wie vor ist das Burgenland beim Frauenfußball ein weißer Fleck auf der Österreich-Landkarte. Es fehlt weiterhin eine eigene Liga. Daran wird sich zeitnah auch nichts ändern. Weil einfach zu wenige Klubs zur Verfügung stehen. Dass für das Frühjahr ein Frauen-Pokal mit sechs Teams (Neusiedl/See stellt deren zwei) ins Leben gerufen worden ist, darf als zarter Versuch gewertet werden, den Wettkampfcharakter hierzulande wieder salonfähig zu machen und den Willen zur Umsetzung zu signalisieren. Mehr nicht.

Mehr ist erst möglich, wenn die Zahl an burgenländischen Frauenmannschaften deutlich ansteigt. Wenn zarte Pflänzchen wie etwa das ASKÖ-gestützte Projekt „Mädchen am Ball“ so sprießen, dass mehr als nur eine Handvoll Klubs auf den Zug aufspringen und im Nachwuchsfußball auch die weibliche Seite als echte Überlebens-Großchance sehen. Und wenn der BFV die Gelegenheit beim Schopf ergreift und neben dem Willen zu einer eigenen Liga mehr Zeichen und Anreize für einen starken Unterbau setzt – zumindest aber Klubs mit Frauenteams offensiv(er) fördert. Auch hier gilt es, die kontrollierte Defensive zu verlassen.