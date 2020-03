Was ist in Zeiten wie diesen eigentlich noch normal? Das sich ausbreitende Coronavirus und die dadurch ausgelöste Lungenkrankheit COVID-19 hat sich als Pandemie etabliert und greift dadurch in sämtliche Bereiche unseres Lebens ein. So schnell, dass seit dem Beginn der Maßnahmen in der vergangenen Woche täglich neue Schritte gesetzt werden mussten. Um die Ausbreitung des Virus zumindest einmal zu verlangsamen.

Das Sportgeschehen – für viele Menschen in der Praxis das annähernd Wichtigste der Welt – ist davon klarerweise ebenfalls betroffen und wurde in allen Bereichen stillgelegt. Auch dieser Schritt ist derzeit längst völlig normal und wird auch von allen Beteiligten der Szene (Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel) kollektiv akzeptiert. Gut so.

Was folgt, wenn die von Regierungsseite durch die gesetzten Maßnahmen in Aussicht gestellte Normalität des Alltags in einigen Wochen/Monaten wieder eingekehrt ist (ein zeitlicher Prognose-Telemark ist bei dem sprunghaften Verlauf bekanntlich schwierig)? Früher oder später wird im Sportbereich der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Dann wird es darauf ankommen, welche Möglichkeiten geschaffen werden können, um etwa finanzielle Hilfe zu erhalten. Wenn entgangene Einnahmen nicht mehr vom Netz der Ehrenamtlichkeit aufgefangen werden können und das Vereinssystem zu kollabieren droht. Dafür wird es einen nationalen Schulterschluss brauchen. Auch das könnte dann ganz normal und selbstverständlich sein.

Vorerst befinden wir uns aber noch in einer völlig anderen Ausgangslage. Die lautet: Die unterbrochenen Meisterschaften stehen vor dem Abbruch, die Bewertung der bislang noch nicht zu Ende gebrachten Saison steht auf dem Spiel und könnte sich für manche Vertreter zur emotionsgeladenen Sache entwickeln. Das ist die neue Normalität, auf die unser Sportgeschehen derzeit zusteuert. Und die einen kühlen Kopf fordert. Wer den bewahrt und die Prioritäten in der aktuellen Notsituation einordnen kann, der hat die neue Normalität verstanden.