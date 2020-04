Unabhängig von der Entscheidung des ÖFB-Präsidiums, wie die abgebrochene Saison im Amateurfußball bewertet wird, war längst klar: In diesem Frühjahr werden keine Meisterschaftsspiele mehr stattfinden. Das war spätestens mit dem Veranstaltungsverbot bis 30. Juni der logische Schluss. Für Burgenlands Vereine bedeutet das, den Betrieb schon auf die neue Saison auszurichten. Einige Fragezeichen bleiben ohnehin.

Etwa, wie sich jene Vereine in Zukunft aufstellen, die bislang zahlreiche Legionäre engagiert haben. Solange als Folge der Corona-Krise unklar bleibt, ob und für wen etwa die Grenzen aus Ungarn oder der Slowakei passierbar sind, kann diese Variante zum künftigen Risikofaktor mutieren. Personell und finanziell neu aufstellen, indem heimische Kräfte forciert werden, oder wenn es nicht anders möglich ist regionale Kräfte in Form von Spielgemeinschaften ins Kalkül ziehen: Leichte Schritte wären das nicht. Aber die Möglichkeiten für einen Paradigmenwechsel gäbe es jetzt, da der Betrieb still steht.

Fraglich bleibt auch, ob die Menschen wieder sofort kollektiv die Sportplätze stürmen. Seit Wochen werden uns Verhaltensnormen eingetrichtert, meiden sämtliche Bevölkerungsteile jegliche soziale Kontakte, gilt es, Risikogruppen zu schützen. Auf Knopfdruck wird es nicht klappen, sofort in den sportlichen Partymodus zu switchen – wenn etwa Pensionisten verständlicherweise vorsichtig und lieber daheim bleiben.

Auch diesen Faktor gilt es zu berücksichtigen. Denn so groß die Vorfreude auf das sommerliche Comeback des Amateurfußballs auch sein mag: Die Corona-Auswirkungen könnten stärker sein, als die jetzige Zwangspause der Meisterschaft vermuten lässt.