Es wirkt fast schon kitschig, was der SV Güssing in diesem Frühjahr erreicht hat und noch erreichen könnte. Jener Verein, der (wie etwa auch Neusiedl/See oder Parndorf) 2019 seinen 100. Geburtstag feiert, hat am Samstag in der vorletzten Runde der 2. Liga Süd den Gang zurück in die Burgenlandliga fixiert. Im Titel-Fernduell mit dem SV Eberau (der Landesliga-Meister 2016 verlor und liegt nun vier Punkte zurück) behielten die Bezirkshauptstädter die Oberhand.

Am Pfingstmontag folgt das Cupfinale auf eigener Anlage gegen den SC Pinkafeld. Nach der Semifinal-Überraschung gegen Ostligist Neusiedl winkt das Double zum Hunderter. Das wär‘s.

Wobei Meister Güssing beim Südburgenland-Endspiel trotz Heimvorteil als Außenseiter auf Burgenlandligist Pinkafeld trifft. Nur der Sieger dieses Duells wird schließlich mit einem Ticket für den ÖFB-Cup belohnt. Die anderen drei Plätze gehen, so wie von Verbandsseite vorgesehen, an Neusiedl/See und Parndorf als die beiden besten Amateurteams (die SVM Amas sind nicht spielberechtigt für den Cup) sowie an Ostliga-Aufsteiger Draßburg. Nur dem Cupsieger winkt also – Losglück vorausgesetzt – ein Bonus-Match gegen einen namhaften österreichischen Klub, was wiederum großen Reiz ausübt. Auch deshalb steht mehr am Spiel als ein Pokal und viel Prestige.