Mehr Spekulation als Perspektive

Ist es wichtig, ob ein Bundesland im Fußball einen Verein in den beiden höchsten Ligen des Landes stellt? Jein. Wichtig ist die sich bietende Perspektive. Beispiel Niederösterreich. Das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs ist nach dem Abstieg der Admira derzeit nicht in der obersten Liga vertreten – kein sportliches Ruhmesblatt. Umso stärker rittern mit Horn, Amstetten, Admira und St. Pölten vier blau-gelbe Klubs in der 2. Liga um den Aufstieg. Die Perspektive passt. Vor allem auch deshalb, weil nicht nur alle vier Vertreter über 2. Liga-Tauglichkeit verfügen. St. Pölten und speziell Admira sind auch noch höchst erprobt, was die Bundesliga betrifft.

Das Burgenland, von der Einwohnerzahl her Österreichs Schlusslicht, ist wiederum als einziges Bundesland in keiner der beiden höchsten Ligen vertreten. Die drei rot-goldenen Vertreter Draßburg, Neusiedl am See und Siegendorf sind aktuell in den Abstiegskampf verwickelt. Von einer Perspektive in die 2. Liga kann jetzt also noch keine Rede sein. Und doch ist hierzulande die kickende Zukunft nicht nur düster zu sehen. In Neusiedl würde man im Falle des sportlichen Erfolgs zumindest nachdenken, ob der Gang in die 2. Liga Sinn macht. Infrastruktur und Rahmenbedingungen lauten die Hürden. Siegendorf wiederum will infrastrukturell schon weiter nachrüsten und sich für den Fall der Fälle fit machen. In der Burgenlandliga versucht Parndorf erneut den Wiederaufstieg in die Regionalliga. Von dort aus würde ein etwaiger Sprung in die 2. Liga nicht an der Infrastruktur scheitern, der Verein ist mit einer dafür tauglichen Anlage gesegnet. Und auch bei Burgenlandligist Oberwart gibt es längerfristige Planungen, die nicht in der Ostliga enden müssten – die aber erst den Praxistest der Umsetzbarkeit bestehen müssten.

Höherklassiges rot-goldenes Potenzial mag erkennbar sein. Was fehlt, ist die sichtbare Perspektive. Und ohne die ist ein möglicher Quantensprung in Burgenlands Erwachsenenfußball reine Spekulation.