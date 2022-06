Neuer Stellenwert? Eher nicht

Werbung

Wenn das Nationalteam am Freitag auswärts gegen Kroatien in die neue Nations League startet, drückt Fußball-Österreich seinen Helden die Daumen. Selbstverständlich. In annähernd jeder Sportart gibt es die Flagship-Events, die dann im eigenen Land die Sportfans begeistern. Neuerdings ist im Burgenland etwa die Leichtathletik auf der Überholspur, siehe die hochkarätig besetzten Austrian Open am Donnerstag in Eisenstadt. Ein weiteres Beispiel: Bei den Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf Ende Juni wird zum mittlerweile 14. Mal auf höchstem nationalen Niveau aufgeschlagen.

Ob Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften, internationale und nationale Events, sie alle haben Potenzial. Potenzial, um den Sport in der Gesellschaft nachhaltig zu verankern und vor allem junge Menschen zu begeistern, selbst in den verschiedenen Sparten aktiv zu werden und Idolen nachzueifern. Die Sporthelden der Kinder entstehen aber nicht zufällig.

Neben privatem Einsatz ist die nötige Struktur und auch die Förderung oft wesentlich. Hier gibt es in Österreich trotz neuem Sportförderungsgesetz 2017 und laufender Professionalisierung noch Aufholbedarf, wie zwölf Fachverbände (angeführt von Ski und Fußball) in einem Offenen Brief betreffend nötiger Erhöhung der Leistungs- und Spitzensportförderung kundgetan haben. Diese sei seit 2013, Stichwort Inflation, nicht mehr hochgegangen. Finanz-, Sportministerium und Sport Austria als Vertretung des organisierten Sports haben sich zuletzt grundsätzlich geeinigt, dass ein Upgrade der besagten Sportförderung kommen werde.

Ob und wann es eine erwünschte „signifikante“ Erhöhung geben wird, mit der in den Verbänden ein nachhaltiger Schub für die Spitze erreicht werden kann, sei dahingestellt. Dafür bräuchte es schon einen außergewöhnlichen politischen Schulterschluss und ein völlig neues Selbstverständnis für den Stellenwert des Sports. Beides ist österreichweit derzeit eher nicht in Sicht.