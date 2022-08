Nichts geht über Einigkeit

Werbung

Es war im Juli 2007, als der damalige Laufteam Burgenland-Obmann Rolf Meixner im Zuge eines BVZ-Berichts für Symbolfotos am Sportplatz der HTL und der HAK Eisenstadt posierte. An einer Sportstätte, die für leistungsbezogene Einheiten absolut ungeeignet, aber die die einzige offene Trainings-Möglichkeit vor Ort war. Gerade für die Leichtathletik war die sportinfrastrukturelle Lage in der Landeshauptstadt trist. Bereits damals war klar, dass es etwas Neues brauche.

15 Jahre später sind diese Sorgen beim nunmehrigen burgenländischen Leichtathletik-Präsidenten Meixner und seinem Team weg. 2019 wurde die neue Leichtathletik Arena in Eisenstadt in Betrieb genommen. Das 1,5 Millionen-Projekt hat sich in seiner Gesamtheit als Erfolgsgeschichte etabliert. Spitzensport-Events, eine professionelle Organisation, Top-Trainingsmöglichkeiten im Leistungsbereich, ein niederschwelliger Zugang für Hobbysportler und vor allem auch eine geöffnete Anlage für den Schulsport können sich sehen lassen.

Längst denkt niemand mehr daran, dass noch im Juni 2012 die Bemühungen einer Leichtathletik-tauglichen Anlage auf Eis lagen. Als der geplante Bau in St. Georgen vor etwas mehr als zehn Jahren scheiterte, politische Spannungen inklusive. In dem Fall ist das Schnee von gestern. Das rote Land (das den finanziell überwiegenden Teil übernahm), die schwarze Stadt und der Bund brachten das prestigeträchtige Projekt schließlich gemeinsam auf Schiene.

Nach wie vor nehmen SPÖ-Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (nun Sport Austria-Präsident) und Eisenstadts ÖVP-Bürgermeister Thomas Steiner gemeinsame öffentliche Auftritte in Bezug auf die Leichtathletik Arena wahr: zwei Persönlichkeiten, die vor der Umsetzung dieses Großprojekts nicht gerade dafür bekannt waren durch politische Einigkeit zu glänzen. Gerade bei diesem Thema herrschte aber, als es darauf ankam, überparteilicher Konsens. Auch deshalb ist die Leichtathletik Arena Eisenstadt ein Best Practice Beispiel.