Noch wissen wir nicht endgültig, wann die neue Meisterschaft im Amateurfußball wieder beginnen wird. Diese Info fehlte bei den zuletzt vom Burgenländischen Fußballverband (BFV) organisierten Treffen mit den Vereinsvertretern aller Ligen und Klassen. Weil noch unklar bleibt, ob aufgrund der in Aussicht gestellten Corona-Lockerungen nicht doch ein früherer Zeitpunkt möglich wäre, ist das angepeilte erste September-Wochenende eine derzeit variable Zeitsäule. Wäre ein früherer Start aufgrund der Vorgaben von Regierungsseite möglich, würden Spieltage eben vorverlegt werden.

Für uns Konsumenten heißt das: Läuft alles gut, könnte bereits im August der Meisterschaftsmotor wieder starten. Ein verheißungsvolles Szenario, weil Fußballschauen zu dieser Jahreszeit (noch) mehr Spaß macht als an einem nasskalten Spätnovember-Tag. Und für die Funktionäre könnte sich dann, wenn zumindest eine gewisse Anzahl an Besuchern zugelassen ist, ein flexibler Start im Sommer positiv auf die zuletzt leeren Klubkassen auswirken. Einzig die Coaches und die Kicker sind in diesem Kontext nicht zu beneiden – speziell in den höherklassigen Amateurligen.

Bezüglich seriöser Trainingssteuerung gibt es bessere Voraussetzungen, als auf einen Zeitpunkt hinzuarbeiten, der dann vielleicht gar nicht hält und vorverlegt wird. Diese Hürde gilt es zu meistern, um den besten Weg zur Matchfitness zu finden – Szenariendenken bleibt also gefragt. Andererseits sollte bis Anfang Juli ohnehin klar sein, wann es im Unterhaus losgeht. Zudem war noch vor einigen Wochen völlig ungewiss, ob überhaupt rasch begonnen werden kann. So gesehen wäre lautes Bellen über solche Probleme schon Nörgeln auf sehr hohem Niveau.