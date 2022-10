Optionen für das Vakuum

Werbung

Die Eröffnung der Fußballakademie Burgenland 2009 gilt für den damaligen BFV- Präsidenten Karl Kaplan heute noch als wesentlicher Schritt für den rot-goldenen Fußball. Das bestätigte der bald 80-Jährige im aktuellen BVZ-Interview. Kaplan, von 2004 bis 2012 Präsident und eine der treibenden Kräfte, warf aber auch sein Verhandlungsgeschick in die Waagschale und blieb bei der Frage nach den finanziellen Stützsäulen eher defensiv. Bundesligist SV Mattersburg und dessen Chef Martin Pucher waren dominant genug. Nach dem Commerzialbank-Skandal 2020 ist der SVM-Pfeiler verschwunden. Das Land Burgenland, seit Anbeginn ein wesentlicher Faktor, hat nun als klarer Mehrheitseigentümer de facto alleine das Sagen. Gesichert ist der Akademie-Fortbestand, im Sinne des burgenländischen Fußballs. Die Stammvereine der Youngsters erhalten gut ausgebildete Spieler retour, sollte der Karriereweg zurück zum Ursprung führen. Der Umstand, dass die AKA Burgenland nach wie vor als gute Adresse gilt, spricht für ihren qualitativen Wert. Und doch fehlt nach dem Aus des SVM noch immer die Perspektive eines eigenen Bundesligisten, eines eigenen 2. Liga-Klubs oder eines Partnervereins – und durch die geplante Akademie-Reform (künftig werden neue Nachwuchsschmieden unterschiedlicher Kategorien erlaubt sein) wird die Konkurrenz größer. Von Hollabrunn (dem Leistungszentrum des SV Horn) über Waidhofen/Ybbs (wo das HTL-Schulzentrum des Amstettener Nachwuchses steht) und die Hohe Warte (Vienna) bis nach Hartberg, Kapfenberg oder Graz zum GAK. Überall wird es Ausbildungswege geben, wo die Talente dann zumindest einen Kampfmannschaftsbetrieb in der 2. Liga in Aussicht haben. Von den etablierten Bundesliga-Akademien ganz zu schweigen. Im Burgenland könnte dieser weiße Fleck langfristig zum Problem werden. Auch deshalb ist jedem aufstrebenden Amateurklub hierzulande der Sprung nach oben zu gönnen – um sich als ernsthafte Option in diesem Vakuum aufzudrängen.