2014 jubelte das Burgenland über die Goldmedaille von Julia Dujmovits bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi, zwei Jahre später holten Tanja Frank und Thomas Zajac Segel-Bronze und sorgten damit für den einzigen rot-weiß-roten Stockerlplatz bei den Sommer-Spielen in Rio. Heuer reisen Burgenlands Sportler ohne Edelmetall von Tokio nach Hause. Parallel zu den Olympischen Spielen hat man im Burgenland mit der Sport Burgenland GmbH eine neue Gesellschaft ins Leben gerufen, die den Sport im Land strukturell noch besser aufstellen soll. Landesportzentren sollen entstehen, der Breitensport noch mehr gefördert und dadurch auch die Dichte an der Spitze vergrößert werden. Das Burgenland soll eine Drehscheibe des nationalen und internationalen Sports werden, meint etwa Sportlandesrat Heinrich Dorner — dementsprechend hat man sich nun auch positioniert. Mit Toni Beretzki als Geschäftsführer. Der ist zum einen Burgenländer und kann sich mit der Aufgabe voll identifizieren, andererseits bringt der 51-Jährige jahrzehntelange Erfahrung im Spitzensport mit — im Fußball mit Red Bull Salzburg, Rapid, Spartak Moskau oder im Ski-Sport mit dem ÖSV und dem US-Skiteam.

Der Güssinger weiß, wie man an der Spitze auch Erfolg haben kann. Und das Rezept will der Sportwissenschafter nun auch in seinem Heimatbundesland umsetzen. Der Plan dafür steht, an der Umsetzung wird gearbeitet. Gelingt das Vorhaben der Sport Burgenland GmbH so, wie man es sich vorstellt, dann ist es durchaus möglich, bei den kommenden Großereignissen wieder rot-goldene Medaillengewinner zu bejubeln.

Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger, die von Toni Beretzki im Athletikbereich gecoacht wird, kann das bestätigen — sie holte im vergangenen Winter bei den alpinen Weltmeisterschaften zwei Goldene. Freilich bleibt abzuwarten, ob aus dem burgenländischen Sport-Rezept am Ende auch eine Erfolgsgeschichte wird. Die Zutaten dafür scheinen aber auf den ersten Blick durchaus zu stimmen.