Georg Pangl weiß zu überraschen. In seinem jüngst erschienenen Buch „Mein Theater der Träume – ein Blick hinter die Kulissen des Fußballs“ hat der umtriebige Stotzinger nicht nur diverse Schmankerl aus seinem beruflichen Leben, sondern auch spannende Ansagen parat. Beispiel: 2024 werde er das Amt des Präsidenten des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) übernehmen. Über kurz oder lang will Pangl auch an die Spitze des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB).

Fürs Erste soll es an dieser Stelle aber um seine burgenländische Ambition gehen. Natürlich ist diese abgedruckte Prognose vorbehaltlich der Stimmen durch die rot-goldenen Mitgliedsvereine zu werten. Und natürlich betont der ehemalige Bundesliga-Vorstand, der aufgrund seiner internationalen Tätigkeiten auch global bestens vernetzt ist, dass es sich hier um sein rein subjektiv individuelles Empfinden handelt. Trotzdem lässt Pangl mit diesem Schritt aufhorchen. Ein Jahr und vier Monate vor der nächsten Hauptversammlung des BFV hat sich der 57-Jährige positioniert. Es gibt also einen höchst motivierten Interessenten für die Nachfolge von Günter Benkö – jenen aktuellen BFV-Boss, der Gerhard Milletich 2021 nach dessen Wahl zum ÖFB-Präsidenten ablöste und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr antritt.

Pangls großer nationaler und internationaler Erfahrungsschatz ist ein Garant für frischen Wind und eine neue Mentalität der Veränderung, die auf Burgenlands größten Fachverband zusteuern könnte. Wer den Stotzinger nicht befürwortet, kann freilich mit eigenen Ideen gegensteuern und sich ebenfalls klar positionieren. Das ist das gute Recht der Demokratie. In jedem Fall aber wird es durch Pangls Schritt für sämtliche weiteren Interessenten am Präsidentenamt nötig sein, sich mit motivierten Vorstellungen und attraktiven Zielen für die Entwicklung des Fußballverbands bei den Klubs zu empfehlen. Wie auch immer die Causa also ausgeht: Burgenlands Fußball winkt eine potenzielle Win-Win-Situation.