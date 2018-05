Neuberg und Siegendorf werden als Halbfinalsieger das BFV-Cupfinale am 31. Mai (Ort und Termin sind noch nicht endgültig fix) bestreiten. Im Jahr 2019 soll es zum selben Anlass gleich die doppelte Finalration geben. Nicht nur die Herren werden dann ihr Endspiel austragen, am gleichen Tag und gleichen Ort sollen auch die Frauen ihre burgenländische Cupsiegerin ermitteln.

Das ist ein erstes Ergebnis aus den Gesprächen der beteiligten Klubs mit den Vertretern des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), allen voran dem Sportlichen Leiter Hans Füzi. Dieser wollte ab 2018/2019 eine eigene Frauenliga installieren, der Plan scheitert(e) aber an der zu geringen Zahl an nachhaltig meisterschaftstauglichen burgenländischen Klubs. Fünf Teams wären es fürs Erste geworden – zu wenig. Für das Projekt „BFV-Damen-Cup“, der stattdessen ab der neuen Saison ins Leben gerufen wird, reicht die aktuelle Basis.

Im besten Fall können sich dann auch neue Mannschaften beim Einstieg ins Wettkampfgeschehen versuchen. Gleichzeitig bleiben allen gestandenen Frauen-Teams weiter die jeweiligen Meisterschaftsbetriebe der umliegenden Landesverbände als dauerhaftes Standbein.

Nüchtern betrachtet ist das aktuell die einzig vernünftige Lösung, um einen Wettkampfbetrieb im Burgenland ernsthaft auszuloten, ohne die sportlichen Strukturen der meisten Klubs zu gefährden. Eine extra wackelige Verlegenheits-Liga hilft niemandem.

Es braucht eine breitere Basis. Das geschaffene sportliche Angebot mit einem eigenen Cup-Bewerb kann hier neue Anreize schaffen. Gut so. Und doch wird es generell einen größeren Willen der Vereine benötigen, ihre Nachwuchsförderung und strategische Ausrichtung noch mehr dem weiblichen Geschlecht zu widmen. Dafür wiederum muss auch im Unterhaus bis in die letzte Klasse hinein eine veränderte Denkweise her. Aktive Frauen können wichtige Zukunftsaktien für personell gut aufgestellte Klubs sein. Das klingt doch selbst in der Männerdomäne Fußball für alle sehr reizvoll.