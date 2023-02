Respekt auf neuer Ebene

Werbung

Beim Blick auf diverse Positionen im professionell-operativen Fußballgeschäft offenbart sich immer wieder, dass viele Ex-Kicker der Branche auf einer anderen Ebene erhalten bleiben. Aus rot-goldener Sicht ist der prominenteste Vertreter österreichweit klarerweise Didi Kühbauer (51). Der aktuelle LASK-Chefcoach stieg nach seiner Karriere als Profifußballer vor gut 14 Jahren in das professionelle Trainergeschäft ein – und blieb dem Business im Zuge seiner Stationen bei der Admira, beim WAC, in St. Pölten, bei Rapid und nun eben in Linz treu. Somit hat der Wahl-Wulkaprodersdorfer an seine Kicker-Zeit angeknüpft. Er zählt zu jener Sparte, die das Top-Niveau als Fußballer und Trainer gleichermaßen hielt.

Einen Karriere-Boost wiederum schaffte Stephan Helm, der im defensiven Mittelfeld mit der Regionalliga seinen Plafond erreichte und nun als 39-jähriger Trainer mit dem SKN St. Pölten als 2. Liga-Winterkönig offensiv an der Bundesliga anklopft. Als Videoanalyst bei der Austria, Co-Trainer bei Grasshoppers Zürich, Chefcoach des dortigen Zweierteams sowie „Co“ beim LASK hat es den Pamhagener mittlerweile in die sichtbare erste Reihe der 2. Liga katapultiert.

Apropos 2. Liga. Hier tauchte mit Andreas Ivanschitz in der Winterpause ein weiterer Ex-Fußball-Internationaler in neuer Funktion auf. Der gebürtige Baumgartener soll als neuer Sportdirektor der Vienna Österreichs ältesten Fußballklub nach 1992 früher oder später wieder zurück in die Bundesliga führen. Beim 39-jährigen Burgenländer führte der Weg nach einer schöpferischen Fußballpause und Start-Up-Tätigkeiten in anderen Bereichen schließlich über die koordinative Nachwuchsschiene der Vienna hinauf zur blau-gelben Kommandozentrale der Profis.

So unterschiedlich die Beispiele sein mögen: Um in den aktuellen Funktionen auch zu bestehen, zählt ausschließlich die Qualität im Hier und Jetzt. Deshalb ist Respekt angebracht, wer sich auch auf einer neuen Fußball-Ebene durchsetzt.