Roter Teppich? Nicht überall

Werbung

In wenigen Wochen wird der Burgenländische Fußballverband (BFV), zumindest deutet alles darauf hin, nach deren Ansuchen mit den Burgenland Juniors offiziell einen neuen Verein aufnehmen – und das gleich direkt in der Burgenlandliga. Das ist in Ausnahmefällen (normal werden Klubs in der letzten Klasse eingegliedert) von den Verbands-Bestimmungen her legitimiert.

Die Ausnahmen liegen auch auf der Hand: Im Falle eines möglichen Eintritts eines strategischen Partners, im Raum steht Benfica Lissabon, bräuchte es den raschen Ausbau der AKA-Ausbildungsschiene mit einer eigenen Kampfmannschaft in einem sportlich passenden Umfeld. Nebenbei ist die AKA zu 80 Prozent in Landesbesitz, zehn Prozent hält aber auch der BFV. Der Fußballverband wird kaum ein aktives Landesinteresse blockieren – vor allem dann nicht, wenn die Perspektive ein neuer starker burgenländischer Klub sein könnte.

Der dann in Form der Burgenland Juniors und eines strategischen Partners an der Hand als Retortenverein in der höchsten Liga des Landes Gas geben würde – mit größeren Plänen nach oben. Beim Weiterspinnen so eines Gedankens kommt man dann irgendwann zum Konstrukt eines FC Burgenland und dem vielleicht unverhofften baldigen rot-goldenen Comeback im Profibereich.

Doch so groß die Pläne auch sein mögen. Fakt ist, dass sich vorerst einmal bei einem möglichen Juniors-Einstieg sämtliche Klubs, die in der Burgenlandliga hart an ihrem Aufstiegskonstrukt basteln, urplötzlich mit einem bärenstarken Quereinsteiger konfrontiert sehen könnten. Der damalige SV Mattersburg war als Chef im Ring der AKA und als langjähriger Bundesligist für praktisch alle außer Reichweite. Die Burgenland Juniors würden hingegen fürs Erste tatsächlich in direkter Konkurrenz zur Amateurfußball-Elite des Landes stehen. Schon alleine deshalb wäre es klar, wenn dann nicht überall gleich der rote Teppich für dieses neue Projekt ausgerollt werden würde.