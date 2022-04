Sicherheit als ASV-Auftrag

Werbung

Seit vergangenem Montag ist es amtlich, es wird in der Regionalliga Ost keinen Absteiger geben. Weil sich die Oberösterreich Juniors freiwillig aus der 2. Liga zurückziehen, gibt es maximal einen Absteiger in die RLO, die in diesem Fall dann wieder bei 16 Vereinen wäre. Steigt keiner in den Osten ab, sind es 15. Unabhängig von der Vereinszahl im kommenden Regionalliga-Jahr steht jetzt schon fest, dass es in dieser Saison keinen Abstiegskampf mehr in der Ostliga geben wird.

Ob das jetzt sportlich Sinn macht, sei dahingestellt. Fakt ist, der ASV Draßburg, der bis vor kurzem noch mitten im Abstiegskampf steckte, hat frühzeitig Planungssicherheit für 2022/23. Logisch, es ist ein klarer Vorteil, wenn man schon im April weiß, in welcher Liga man in der nächsten Saison spielen wird. Gleichzeitig ist das aber auch ein Auftrag an die Verantwortlichen, jetzt schon die Weichen zu stellen. Damit ist der Abstiegskampf zukünftig vielleicht gar kein Thema mehr…