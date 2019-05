Das Ringen um Österreichs fünften internationalen Startplatz feiert mit dem neu geschaffenen Europa League-Play-off heuer nach der letzten Runde eine Premiere. Drei Tage später trifft der Sieger der Qualifikationsgruppe in einem K.o.-Duell auf den Zweiten. Wer gewinnt, macht sich mit dem Fünften der Meistergruppe in Hin- und Rückspiel das letzte Ticket fürs internationale Geschäft aus.

Der Haken an der Sache. Nicht einmal zwei volle Tage nach dem besagten K.o.-Match folgt bereits das erste Spiel im sogenannten Play-off-Finale. Die abenteuerliche zeitliche Abfolge wurde von den Klubs bereits Ende 2017 im Zuge der genauen Planung der neuen Zwölferliga – laut Bundesliga einstimmig – abgesegnet. Auf Basis der aktuellen Tabellenlage würde das konkret heißen: Dienstag (28. Mai, 19 Uhr) Halbfinale Rapid gegen Mattersburg, Donnerstag (30. Mai, 17 Uhr) Final-Hinspiel zwischen dem Sieger und der Austria. Die Violetten (oder wer auch immer dann Fünfter ist) können sich vorfreuen. Ein frischer Gegner wird ihnen wohl nicht gegenüberstehen.

Experten, wie etwa auch ÖFB-Teamarzt Richard Eggenhofer, warnen neben der fehlenden Spritzigkeit zudem vor der großen Verletzungsgefahr. Dabei wäre mehr Chancengleichheit möglich gewesen. Stichwort früheres Meisterschaftsende durch eine zusätzliche englische Runde im Mai. Stichwort früherer Saisonstart im Februar. Stichwort Vorverlegung des letzten Spieltags von Samstag auf Freitag und eine Play-off-Serie (Montag-Donnerstag-Sonntag) mit gleichen zeitlichen Abständen.

Offensichtlich deckte sich der aktuelle Terminplan beim Beschluss der Klubs im Dezember 2017 aber eben am meisten mit den kollektiven Interessen. Möglich ist auch, dass dieses Detail eineinhalb Jahre vor dem Praxistest im großen Sog der reformierten Liga einfach zu wenig Berücksichtigung fand. Das Konstrukt könnte natürlich auch als bewusst geschaffener Vorteil für das besser positionierte Team ausgelegt werden. So oder so. Der Beschluss ist legitim. Sportlich fair und ausgewogen ist er aber nicht.