Tennisakademie Burgenland: der sichere Auftakterfolg

Im August 2021 wurde Toni Beretzki als Spitze der neu eingerichteten Sport Burgenland GmbH präsentiert. Der Geschäftsführer ist auch für die Sportstrategie Burgenland verantwortlich, die das östlichste Bundesland durch Leuchtturmprojekte in den nächsten Jahren zum Sport-Bundesland Nummer eins machen soll. Zukunftsmusik sind Sportzentren im Norden und im Süden sowie ein Kompetenzzentrum in der Mitte des Landes.

Alles soll finanziell machbar und nachhaltig umgesetzt werden – das braucht aber Zeit. Schließlich geht es um komplexe Themen wie polysportive Einrichtungen, aufbereitet und umgesetzt für die Spitze und die Breite, in Verbindung mit einer sporttouristischen Komponente. Das soll dann nicht nur gut klingen, sondern sich auch möglichst rechnen und gut funktionieren.

Im Vergleich dazu ist die am Dienstag präsentierte Tennisakademie Burgenland am Standort Oberpullendorf fast schon ein lockerer Zweisatz-Erfolg für den Auftakt der Sportstrategie. Günter Kurz hält als emsiger Tennisverbands-Präsident und Hotelier seines Sporthotels den Standort permanent am Köcheln. Seit 2009 steigen jährlich die Staatsmeisterschaften, ganz zu schweigen von vielen Nachwuchs-Events. Überschaubare Adaptierungen wie einen neuen Hallenboden und zusätzliche Indoor-Plätze wird es geben, im Großen und Ganzen ist der Standort aber schon jetzt betriebsbereit. Die Akademie-Talente kommen in den Genuss einer Schulkooperation mit dem BSSM Oberschützen, das Sport-Hotel Kurz steht als Internat zur Verfügung, Wolfgang Thiem wurde als Sportlicher Leiter für das Projekt gewonnen. Bestehende Strukturen werden so genutzt, um die Spitze im Burgenland zu halten. Ohne große bauliche Maßnahmen ist zudem auch der Kostenfaktor überschaubar.

Kurzum: Die Tennisakademie Burgenland ist kein großes Risiko, dafür eine Effizienzsteigerung auf bestehenden Strukturen – und so auch sehr wahrscheinlich eine Erfolgsgeschichte.