Die erhoffte Wende blieb aus. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen St. Pölten und vier Pleiten am Stück hat sich der SV Mattersburg als einer der Top-Kandidaten für den Bundesliga-Abstiegskampf aufgedrängt. In dieser Form werden die Burgenländer bis zur Teilung der Zwölferliga nach 22 Runden wohl nicht in den Top-Sechs der Meistergruppe landen.

Rückblende. Der Kader wurde vor der neuen Saison bewusst reduziert, um sogenannten Perspektivspielern künftig echte Chancen geben zu können – ein gelebtes Beispiel ist (der zuletzt angeschlagene) Stephan Schimandl, 20 Jahre und seit Kindestagen beim SVM. Er wurde eingebaut, überraschte durch seine Unbekümmertheit und tauchte plötzlich in der Startformation auf. Warum auch nicht? Franz Ponweiser wurde als ehemaliger Fußballakademie-Chef ja hoffentlich nicht nur zum Spaß als Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion bestellt, sondern wohl auch mit der Idee, die Perspektiven für die gesamte Nachwuchs-Schiene an der Spitze weiterzuführen. So viel zur Theorie.

In der Praxis befindet sich Grün-Weiß derzeit in einem ernüchternden Tief. Die starke erste Halbzeit beim 2:1-Auftaktsieg gegen Hartberg in Ehren: Bislang war die Saison in der Bundesliga von zu vielen individuellen Fehlern, von teils kollektiv schwachen Leistungen und von spielerischem Stückwerk geprägt. Dass Mattersburg in den unteren Regionen der Tabelle liegt, darf nicht überraschen. Wenig Aktivitäten am externen Transfermarkt, aktuelle Verletzungen von potenziellen Leistungsträgern und eine am Platz noch nicht klar sichtbare Linie ergeben diesen Mix. Wann Besserung eintreten kann? Geduld ist jedenfalls nötig, wenn man beim Formen junger Perspektivspieler auf konstant starke Leistungen hofft. Geduld ist auch (noch) angebracht, was Ponweisers Spielidee und deren Umsetzung betrifft. Ungeduldig dürfen wir aber sein, was die Kampfkraft, das Aufbäumen und den vielzitierten letzten Willen betrifft. Diese Tugenden können eingefordert werden und waren mit freiem Auge zuletzt nicht immer erkennbar.