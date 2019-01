Es war im gleichen Maße unerwartet wie interessant, als um den Jahreswechsel das Interesse des AC Milan an David Nemeth bekannt wurde. Der U18-Kicker der Fußballakademie Burgenland nutzte im Herbst das U18-Nationalteam zur Eigenwerbung, spielte sich in zumindest einen italienischen Notizblock und absolvierte Anfang des Jahres schließlich ein Probetraining. Zuletzt flatterte auch tatsächlich ein Angebot der „Rossoneri“ herein.

Mattersburg oder Mailand? Die Causa ist mittlerweile entschieden. Nemeth hat sich auf einen Verbleib beim SVM festgelegt. Vordergründig mag das vielleicht überraschen, vor allem wenn ein Klub wie der AC Milan anklopft und sich für einen 17-jährigen Spieler so gesehen plötzlich ein direkter Zugang in den Fußballhimmel öffnet. Allerdings hätte in Italien fürs Erste der Primavera-Kader – das vorwiegend aus Jungen bestehende Zweierteam – gewartet. Der Weg von dort in Richtung Serie A-Kader ist steinig. Ein österreichischer Jung-Legionär müsste da schon überragend agieren.

Ob des Potenzials, das die Experten David Nemeth bescheinigen, mag ihm so ein Weg zuzutrauen sein. Die Variante Mattersburg ist aber eine Entscheidung der Vernunft. Dort baut man den St. Georgener schließlich schon jetzt im Profi-Trainingsbetrieb ein. Coach Klaus Schmidt hält große Stücke auf ihn. Parallel dazu winkt dem Eigengewächs im Frühjahr Spielpraxis bei den Amateuren in der Ostliga – Einsätze in der Bundesliga stehen danach in Aussicht.

David Nemeths Aufgabe wird es sein, sich nun in diesem Gesamtgefüge durchzusetzen, trotz des punktuellen Getöses rund um seine Person bodenständig zu bleiben und die Chancen zu nutzen, die er erhalten wird. Im besten Fall könnte er sich dann noch weit vor seinem 20. Geburtstag tatsächlich Bundesliga-(Stamm-)Spieler nennen dürfen. Also bietet diese Variante jene längerfristige Perspektive, die über den AC Milan zum jetzigen Zeitpunkt hinwegtrösten sollte: Dass er sich früher oder später für einen Wechsel ins Ausland empfehlen kann – und dann direkt für einen Einser-Kader.