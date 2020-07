Spätestens seit der großteils bereits durchgeführten Auslosung wissen wir: Im kommenden Monat geht es auf den Fußballplätzen des Landes richtig los.

Erst sind die BFV-Cupspiele an der Reihe, ab 21. August wird im Unterhaus wieder Meisterschaft gespielt. Nicht nur, weil im Fußball aufgrund der Lockerungen mittlerweile echter Körperkontakt erlaubt ist, sondern weil dann auch wieder Zuschauer auf den Plätzen zugelassen sind – ein essenzieller Faktor im Amateurbereich.

In der Bundesliga waren Geisterspiele aufgrund der Corona-Krise deshalb nötig und machbar, weil so Fernseh- und Sponsorengelder fließen konnten. Im Unterhaus braucht es aber zwingend Besucher, um am direkten Weg die nötigen Euros für die Klubs und deren Betrieb zu lukrieren.

Wie viele tatsächlich kommen werden, bleibt abzuwarten. Sofern es zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze gibt, könnten ab August bis zu 750 Personen (und mit behördlicher Bewilligung sogar bis 1.250 Leute) dabei sein.

Für viele Sportplätze, die nicht über diese nötige Infrastruktur verfügen, gilt hingegen eine Obergrenze von 200 Personen – plus Mindestabstand, versteht sich. In aller Regel sollte das ausreichen, bei Derbys (die dann oft das budgetäre Salz in der Suppe bilden) könnte die Sache haarig werden, was erlaubt ist und was nicht.

Hinzu kommt die spannende Frage, ob sich angesichts der schwelenden Corona-Krise tatsächlich auch alle Senioren auf die Plätze wagen werden. Fußballfans 65+ sind schließlich ein wesentlicher Bestandteil der Zuschauerstruktur. Kurzum: Die Klubs wären generell gut beraten, zuschauerseitig höchst defensiv zu budgetieren. So viel Vorsicht muss in Zeiten wie diesen sein.