Ende gut, alles gut? Sagen wir zumindest ein bisserl was gut. So in etwa lässt sich das Finale des SV Mattersburg vor der Winterpause beschreiben. Weil die Burgenländer im letzten Spiel 2019 mit einem 3:1 bei der WSG Tirol die Rote Laterne im direkten Duell an den Aufsteiger abgeben konnten, wirkt der Blick auf die Tabelle nun etwas weniger bitter.

Denn auf Seiten der Profis wird in diesem Zusammenhang stets der mentale Faktor erwähnt. Klar, wer verabschiedet sich schon gerne als Letzter des Feldes in den Urlaub, wer nimmt schon gerne ein fehlendes Erfolgserlebnis zum Abschluss in die ruhige Zeit mit, wer schwitzt schon gerne während der Vorbereitung, wenn parallel die besagte Rote Laterne dauerhaft aufleuchtet.

Andererseits erinnern wir uns schon auch noch an die Saison 2016/2017 zurück, als der SV Mattersburg zum Jahreswechsel Letzter mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer war. Damals gab es weder eine Zwölferliga, noch eine Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. So gesehen brannte der Hut also lichterloh. Die Ära von Trainer Ivica Vastic ging in dieser Winterpause zu Ende, unter seinem Nachfolger Gerald Baumgartner folgte im Frühjahr die Wende – Mattersburg gelang noch die erfolgreiche Aufholjagd. So gesehen kann ein letzter Platz also auch Antrieb sein.

Fakt ist in diesem Zusammenhang, dass der Auftrag für den SVM in der aktuellen Situation gleich lauten muss, egal ob die Mannschaft nun Letzter oder mit Ach und Krach Vorletzter ist: Im Frühjahr braucht es die nötige Kompaktheit in Form von defensiver Stabilität. Ein Beispiel: Fünfmal gewann der SVM im besagten Frühjahr 2017 zu Null, drei Siege gelangen mit nur einem Gegentreffer. Im Herbst 2019 teilen sich Mattersburg und Schlusslicht WSG Tirol die Anzahl der am meisten kassierten Tore: 47 Stück nach 18 Runden, im Schnitt 2,6 Bummerl pro Spiel. Diese Bilanz kann auch im Frühjahr in den engen Schnittpartien den Unterschied ausmachen – sie sollte also auch für den Vorletzten Mattersburg Warnung genug sein.