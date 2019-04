„Willkommen im echten Leben.“ Nach der 1:2-Niederlage in Altach war die Reaktion von Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt, sagen wir einmal so, ziemlich ernüchtert. Klar, die Burgenländer, die nach der Liga- und Punkteteilung als Erster in die Qualifikationsgruppe der verbleibenden zehn Spieltage gestartet waren, hätten sich gerne mit einem Sieg vom Abstiegskampf ferngehalten. Der tobt nun unmittelbar hinter dem Zweiten, Mattersburg. Bis zum Sechsten und Letzten (Admira) liegen gerade mal vier Punkte Abstand.

Vier Punkte – auf den ersten Blick und mit möglichen Szenarien im Kopf ist das verdammt wenig. Bei einem Sieg am Samstag gegen Hartberg schlägt das Pendel aber vielleicht schon rasch in die andere Richtung. Gedankenspiele hin und her. In der nun entscheidenden Phase kann es auch beim Spekulieren heiß werden. Sich deshalb verrückt machen zu lassen, wäre höchst kontraproduktiv.

Der SV Mattersburg hat nun ein Heimspiel vor der Brust und steht nach wie vor im Vorderfeld der Qualifikationsgruppe. Noch braucht es also keine Spekulation, es reicht ein sachlicher Zugang – weil die Fakten weiterhin für den SVM sprechen. Diesen Vorteil sollten sich die Profis auf keinen Fall nehmen lassen, wollen sie die Zügel in der Qualifikationsgruppe weiter fest im Griff halten. Deshalb stehen sie voll in der Pflicht.