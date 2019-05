Parndorf, so wie man den Verein seit den 90er-Jahren kennt, steht direkt mit dem Namen Gerhard Milletich in Verbindung. Der Obmann des SC/ESV führte den Klub nach oben und ist seit dem Aufstieg 2003 in die Ostliga für 13 Jahre in der dritten und drei Jahre in der zweiten Leistungsstufe verantwortlich.

Alle hohen Ansprüche waren stets auch verbunden mit dem persönlichen Streben von Gerhard Milletich. Dieses Streben hat sich mittlerweile von sportlich messbaren Erfolgen in das Sicherstellen des eigenen fußballerischen Lebenswerks verwandelt. Das Heidebodenstadion verfügt über eine Top-Infrastruktur, die nicht vergleichbar ist mit jener Zeit, in der Obmann-Frischling Milletich übernommen hatte.

Dass die sportlichen Ziele kontinuierlich zurückgeschraubt werden, neuerdings gar der Abstieg droht und der Boss auch seinen Rückzug an der operativen Spitze ankündigt, mag burgenländischen Fußball-Nostalgikern nicht schmecken. Für jene, die nach der Ära Milletich für den Klub aber einmal geradestehen wollen, ist der gelebte wirtschaftliche Retourgang eine Chance, den Verein vernünftig fortzuführen. Anders wären die Fußstapfen wohl zu groß.