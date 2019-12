Der Stimmenkampf für die Landtagswahl im Burgenland am 26. Jänner treibt teils wunderbar-seltsame Blüten. Da werden zwischendurch schon mal Vorhaben präsentiert, deren Umsetzung erst lange nach dem Urnengang denkbar sind. Nachhaltiges Handeln – könnte man zuversichtlich meinen. Nüchtern betrachtet wird sich das eine oder andere Thema als viel Lärm um nichts entpuppen, wenn das (politische) Agieren nach der Wahl wieder der Realität angepasst wird.

Sei’s drum. Ein bisserl darf ja beim Buhlen um die Stimmen auch geträumt werden. In der Kategorie der realitätsfremdesten Forderungen hat sich die FPÖ im Mittelburgenland zuletzt als Topfavorit in Stellung gebracht. Weil bundesweit nach wie vor nicht endgültig entschieden ist, an welchem Standort ein neues Nationalstadion für Österreich entstehen soll, hat sie dieses Thema originellerweise für sich entdeckt.

Politiker Herbert Adelmann tritt mit seiner Fraktion für die Errichtung eines eben solchen multifunktionalen Nationalstadions im Bezirk Oberpullendorf ein. Ein Leuchtturmprojekt wäre das, sichere Arbeitsplätze würden geschaffen, freie Flächen wären vorhanden, eine verkehrsgünstige Lage sei gegeben, die relative Nähe zu den Ballungsräumen Wien und Wiener Neustadt wäre da und der Standort erfülle alle Kriterien der Nachhaltigkeit. Die Aussendung liest sich richtig schön. Doch bei allem Verständnis für kühne Gedanken.

So ein Mega-Projekt kann nur in oder am Rande der Bundeshauptstadt umgesetzt werden. Wer eine relative Auslastung gewährleisten will, braucht neben einem umfangreichen Angebot eine machbare Top-Anbindung an öffentliche Hauptschlagadern (U-Bahn, Schnellbahn, Flughafen) und natürlich auch die entsprechende Lage. Für diese K.O.-Kriterien kommt der Bezirk Oberpullendorf genauso wenig in Frage wie andere Regionen Österreichs. Nur ein Beispiel: Der Bezirk Melk im Mostviertel etwa ist gut erreichbar, liegt ähnlich weit weg von Wien und würde wohl mit so einem Vorschlag im Mittelburgenland nur höchst verwundertes Kopfschütteln auslösen.