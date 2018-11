Wie gut funktioniert die dritthöchste Leistungsstufe Österreichs? Nach den Reformen der beiden höchsten Ligen werden nun die drei Regionalligen Ost, Mitte und West im Zuge eines Evaluierungsprozesses seitens des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) unter die Lupe genommen. Im Westen steht das System an der Kippe. Dort wurde bereits eine Eliteliga beschlossen, bei der im Herbst jedes Bundesland eigenständig spielt und im Frühjahr ein länderübergreifendes Play-off-System folgt. Noch fehlt dafür das OK des ÖFB. Dort würde man eine einheitliche Systemlösung für die dritthöchste Leistungsstufe lieber sehen. Ob das gelingen wird?

Fakt ist, dass etwa im Osten der Betrieb in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland breite Zustimmung erfährt. Nicht umsonst gab es einen Grundsatzbeschluss der Klubs pro Regionalliga.

Kein Wunder. Die meisten Fahrtwege der Ostregion sind akzeptabel. Einzig die Zuschauerzahlen lassen zu wünschen übrig. Mehr denn je wirken sich hier der Zwangsabstieg der Vienna aus der Vorsaison oder der jüngste Aufstieg von Amstetten und Horn aus. Der Mangel an Publikumsmagneten treibt die Gesamtzahlen nach unten. Das Format an sich ist aber nicht das Problem. Das bildet eine stimmige Schnittstelle zwischen Landesverbandsbetrieb und den bundesweiten Ligen darüber – und hütet in dieser Nische auch das nötige sportliche Niveau.