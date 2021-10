Wichtiger Spagat zwischen Wahlkampf und Einigkeit

Läuft alles nach der Papierform, wird Gerhard Milletich am Sonntag bei der Ordentlichen Hauptversammlung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in Klagenfurt zum neuen Präsidenten bestellt. Alles andere fiele nach der bereits erfolgten Entscheidung des ÖFB-Wahlausschusses in die Kategorie „historische Revolte“, sollte der nur noch als Formalakt geltende finale Schritt nicht zustande kommen.

Der Papierform nach steht dann am Montag, wenn der Vorstand des Burgenländischen Fußballverbands tagt, eine Ebene weiter unten die nächste Entscheidung an. Dann geht es um die Nachfolge von Milletich als BFV-Präsident. Die Vorzeichen sind jedenfalls klar. Einerseits besagen die Verbandssatzungen, dass eine Person aus dem Führungsgremium im Fall eines Austritts wie jenem von Milletich die Nachfolge für die noch laufende Periode antritt – und dass nur dann eine außerordentliche Hauptversammlung seitens des BFV fällig wäre, wenn der Vorstand niemand bestellen würde. Genau darauf hat sich die Runde aber bereits verständigt, dass eine Person aus den eigenen Reihen übernehmen soll. Mit Vizepräsident Konrad Renner, Schiedsrichterobmann Günter Benkö, Schriftführer Harald Schermann sowie Rechtsmittelreferent Robert Bencsics scheinen vier potenzielle Kandidaten im Bereich des Möglichen. Renner und Schermann haben bestätigt, dass sie zur Verfügung stehen.

Benkö und Bencsics halten sich noch bedeckt. Doch ganz gleich, ob es zwei, drei oder vier Personen zur Auswahl gibt. Ein Mehrheitsbeschluss ist unter diesen Voraussetzungen möglich. Ergo muss das wichtige Thema am Montag abgeschlossen werden – mit einer Lösung, die dann im Führungsgremium des Verbands auch eine breite Unterstützung genießt. Kurzfristig darf innerhalb des Vorstands so etwas ähnliches wie Wahlkampf aufkommen. Viel wichtiger ist dann die Einigkeit. Nur so kann eine interne Übergabe funktionieren, die von den Klubs auch akzeptiert wird.