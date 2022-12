Zur Abwechslung Eintracht?

Werbung

Angesichts der Spannungen an der Spitze des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) wirkt es fast schon so, wie wenn das Präsidium und die darin sitzenden Personen tatsächlich das Wichtigste im rot-weiß-roten Fußball wären. Der Wirbel rund um ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hat schön langsam inflationäre Züge. Nicht falsch verstehen: Es ist wichtig, die medial erhobenen Vorwürfe gegen den ÖFB-Boss zu prüfen und ein Ergebnis zu haben. Im Raum steht, dass er sein Ehrenamt ausgenutzt haben soll, um Anzeigenkunden für sein Verlagshaus zu gewinnen. Milletich hat sich bereits erklärt und auch Einsicht in die Unterlagen gewährt. Beruhigt hat sich die Lage trotzdem nicht. Vor allem aus den Bundesländern Salzburg, Tirol und Oberösterreich weht, wie schon so oft berichtet, weiter kräftiger Gegenwind. Nun wurde das Ethikkomitee der Bundesliga eingeschaltet, um die Angelegenheit eben aus externer Sicht zu beleuchten. Damit kann und wird eine neutrale Kommission ihre Expertise abgeben. Bis ein Ergebnis da ist, könnte das Präsidium zur Abwechslung aber in konstruktiv-professioneller Eintracht anderweitig Nägel mit Köpfen machen, um wichtige Themen voranzutreiben, die den Fußball in Österreich betreffen. Etwa die Grundsatzentscheidung betreffend den Bau des geplanten Trainingszentrums in Wien-Aspern. Auch hier wäre es der Öffentlichkeit trotz aller Komplikationen und der Größe des Projekts zuträglich, schön langsam ein Ergebnis zu erfahren – in welche Richtung auch immer. Das sollte es bei der nächsten Sitzung wohl geben, wenn über die Talenteförderung neu abgestimmt wird. Seit geraumer Zeit hat eine ÖFB-Kerngruppe die geplante Reform respektive Erweiterung der bisherigen Akademie-Struktur in künftig zwei Leistungsstufen intensivst ausgearbeitet. Vereinfacht gesagt können dann wesentlich mehr Klubs offiziell eine Spitzensport-Schiene im Nachwuchs betreiben. Abseits etwaiger Detailfragen: Der zu beschließende Grundsatz ist hoffentlich unstrittig.