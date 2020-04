Dass in besonders harten Zeiten des Coronavirus Beschränkungen und Verbote gelten, leuchtet ein. Dass diese Maßnahmen nach erfolgreicher Korrektur der Ansteckungskurve wieder schrittweise gelockert werden, leuchtet ebenfalls ein. Schließlich soll einer Gesellschaft nicht auch noch der letzte Nerv geraubt werden.

Wie sehr diese Lockerungen in manchen Bereichen tatsächlich umsetzbar sind, bleibt trotzdem fraglich. Bei der Ausübung von Sport gilt bis auf weiters generell: zumindest zwei Meter voneinander entfernt bleiben und keinen direkten Kontakt zulassen (einzige Ausnahme wird hier vorerst die Fußball-Bundesliga sein).

Im riesigen Bereich des Amateurfußballs und generell vieler Mannschaftssportarten ist der (Meisterschafts-)Rollbalken ohnehin längst komplett unten. Dass die Aktiven aller Altersstufen voraussichtlich ab 15. Mai zumindest wieder gemeinsam trainieren dürfen, der nötige Abstand aber zwingend einzuhalten ist, klingt in der Theorie einfach. Die Wirklichkeit wird anders aussehen. Vor allem Kinder, die beim Verein gemeinsam ihrem liebsten Hobby nachgehen, werden sich unweigerlich näher als vorgeschrieben kommen. Zu viel Spaß, zu viel Emotion und zu viel Lebenslust werden hier mit im Spiel sein, als dass die Trainer ständig und kollektiv die Kontrolle haben können. Und auch im Erwachsenenbereich ist es aufgelegt, dass die Abstands-Disziplin der Aktiven mit Fortdauer abnehmen wird. Die kommende Lockerungs-Phase kann so gesehen auch im Sport zur wichtigen Testphase werden und in einigen Wochen Aufschlüsse liefern. Bleibt das Virus unter Kontrolle, ist die Rückkehr zur Normalität vielleicht doch näher, als wir vor einiger Zeit zu denken gewagt haben.