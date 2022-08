Teuer, teurer, Herbst & Winter … Was kommt da auf uns zu?

Werbung

Gerade wundert man sich noch über die Häufung unnatürlich heißer Sommertage und schon plant man mit Sorgenfalten auf der Stirn die Heizkosten der nahen Zukunft – und es ist keine Utopie, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme im Sommer 2022; das zeigt einmal mehr, dass man sich mit neuen Realitäten auseinanderzusetzen hat.

Während alle unter den steigenden Energiekosten stöhnen und sich andere an den Preis-Schock an der Zapfsäule beinahe schon wieder gewöhnt haben, gibt es auch viele andere, die von den Lebenskosten in die Knie gezwungen werden. Die Politik kann also gar nicht anders, als zu versuchen, mit Fördergeld und sozialen Initiativen neue Antworten zu finden, denn das ist schließlich ihr oberster Auftrag.

Die Frage ist aber auch, wie man sich mit möglichst einfachen und kostengünstigen Mitteln selbst helfen kann. Wer rechtzeitig vorausgeplant und das Budget dazu hat, lässt sich eine Photovoltaik-Anlage für den eigenen Verbrauch installieren. Wer angesichts so mancher Wartezeiten noch nicht zu spät dran ist und das Geld dazu hat, stellt das Heizsystem um. Für den Großteil sieht die Wirklichkeit aber anders aus, viele leben in Wohnungen und sind auf die bestehende (Gas-)Heizung angewiesen, sie warten auf die begehrten Pellets oder haben eben nicht Budget und Nerven für den Energie-Umstieg.

Bleibt noch das Sparen, das diesen Winter auch „im Großen“ vorgelebt werden muss, von Gemeinden und Städten, die ihre Straßenbeleuchtung umstellen oder in einzelnen Bereichen das Licht – und die Weihnachtsbeleuchtung – abdrehen. Im eigenen Haushalt empfiehlt es sich ebenfalls, auf einfache „Hausmittel“ zurückzugreifen, Licht und Geräte abzuschalten, die Heizungsanlage zu entlüften oder den tropfenden Wasserhahn zu reparieren.

Man darf aber auch die Politik in die Pflicht nehmen und auf eine Einigung bei einer der zahlreich geführten Abgeltungs-Diskussionen hoffen. Denn das gehört auch zu ihrem Auftrag.