Dosko-SPÖ gewinnt klar

Das Duell zwischen SPÖ und ÖVP bei den Gemeinderatswahlen im Burgenland hat am Sonntag klar die SPÖ für sich entscheiden können. Mit einem Plus von 4,39 Prozent und 162 Mandaten konnte die SPÖ den Vorsprung auf die ÖVP (-1,96 Prozent/-64 Mandate) ausbauen. Die endgültige Entscheidung bei den Bürgermeisterwahlen fällt erst am 23. Oktober in insgesamt 13 Gemeinden bei der Stichwahl. Im Moment steht die SPÖ bei 86 BürgermeisterInnen und die ÖVP hält 66.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dessen Konterfei in ganz vielen Gemeinden gemeinsam mit den örtlichen SpitzenkandidatInnen die Plakate zierte, kann sich samt Landesgeschäftsführer Roland Fürst das Gesamtergebnis auch auf seine Fahnen heften. Auch wenn es immer sehr lokale Unterschiede gibt, so zieht sich der Aufschwung der SPÖ doch wie ein roter Faden durch das burgenlandweite Ergebnis und zeigt schon auch die gut organisierte Parteistruktur.

Die ÖVP kann am Sonntag weder himmelhoch jauchzend noch zu Tode betrübt sein. Angesichts der derzeitigen Performance der Bundesregierung können ÖVP-Chef Christian Sagartz und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas mit dem überschaubaren Minus von 1,96 Prozent durchaus leben. Ebenso gab es einige Überraschungen, wo Bürgermeistersessel erobert wurden oder etwa die Dominanz in der Landeshauptstadt, wo Bürgermeister Thomas Steiner die absolute Mehrheit verteidigen konnte.

Für die Gesamtbeurteilung ist aber noch das endgültige Ergebnis bei den Bürgermeisterwahlen abzuwarten. Allerdings ist auch hier klar: Selbst wenn die ÖVP alle Stichwahlen gewinnen würde, hat die SPÖ ihren Vorsprung ausbauen können.

Verliert die ÖVP aber noch mehr Ortschefs, dann wird wohl auch innerhalb der Partei die Diskussion über die zukünftige inhaltliche und personelle Ausrichtung losgehen. Denn dieser Sonntag hat gezeigt, dass die „Dosko-Maschinerie“ derzeit fast wie geschmiert läuft – und diese bis zu den Landtagswahlen noch weiter an Fahrt aufnehmen wird .

Was auch noch auffällig war: FPÖ und Grüne verlieren auf niedrigem Niveau, die Impfpartei „MFG“ spielt im Burgenland weiterhin keine Rolle – ebenso wie „Klartext“ und die NEOS (abgesehen von Pinkafeld und Breitenbrunn).

Und: Abschied nehmen vom Bürgermeister-Traum heißt es seit heute auch für die zwei Politik-Urgesteine Manfred Kölly (Deutschkreutz) und Johann Tschürtz (Mattersburg). Letzterer konnte zwar drei Mandate im Gemeinderat erobern – aber an der absoluten Mehrheit der SPÖ und der neuen, alten Bürgermeisterin Claudia Schlager gab es nichts zu rütteln.

