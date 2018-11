Burgenlands Bäume in ganz Europa gefragt

Neben kurzen Transportwegen bleiben beim Kauf eines heimischen Christbaums auch „rund zwei Millionen Euro“ an Wertschöpfung im Burgenland, liegen für Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich die Vorteile eines heimischen Baumes auf der Hand. Nicht jeder der jährlich verkauften 70.000 Christbäume lande dabei in burgenländischen Wohnzimmern:

„Wir exportieren Christbäume etwa auch nach Osteuropa.“

LK-Burgenland-Präsident Nikolaus Berlakovich

Am beliebtesten sei nach wie vor die Nordmanntanne, erläutert Sascha Sommer, Obmann des Vereins „Burgenländischer Qualitätschristbaum.“ Aber auch die Colorado-, Silber- und Riesentanne seien gefragt. Je nach Baumart koste ein Christbaum zwischen 15 und 25 Euro pro Laufmeter, so Sommer.

BVZ-Gewinnspiel mit den burgenländischen Christbaumproduzenten

Dem Verein „Burgenländischer Qualitätschristbaum“ gehören 33 Mitgliedsbetriebe an, die umweltfreundlich produzieren. Auch heuer verlost die BVZ in Kooperation mit diesen wieder Christbäume. Wählen Sie aus unserer interaktiven Karten einen Produzenten oder suchen Sie ihn auf www.weihnachtsbaum.at im Suchmenü rechts. Danach wählen Sie aus, ob Sie ihn Ab-Hof oder direkt am Feld auswählen wollen und schreiben uns unter gewinnspiel@bvz.at. Das Kennwort lautet "Christbaum", aus allen Einsendungen bis 7. Dezember verlosen wir die Gewinner.