Burgenland-Landtag diskutiert Budget für 2022

Insgesamt sei das Budget "stabil", meinte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Dienstag im Vorfeld des Budgetlandtags. Die Opposition übte heftige Kritik. Weder ÖVP noch FPÖ und Grüne werden zustimmen.

Am Mittwoch soll der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) präsentierte Voranschlag umfassend diskutiert werden, am Donnerstag folgt dann der Beschluss. Das Budget stehe wie bereits im Vorjahr im Zeichen der Coronakrise, sagte Hergovich. Dennoch werde unter anderem in Gesundheit, Pflege und Beschäftigung investiert. Die Investitionsquote werde mit rund 23 Prozent neuerlich erhöht, "um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten und damit natürlich auch Beschäftigung zu erzielen", betonte der Klubobmann. Das Regierungsprogramm könne weiter umgesetzt und der Fokus auf Mindestlohn, Pflege und Biowende beibehalten werden.

Anders sieht das ÖVP-Klubobmann Markus Ulram, der neuerlich auf die vom Burgenländischen Landesrechnungshof (BLRH) festgestellten Mängel bei der Eröffnungsbilanz verwies: "Der Landeshauptmann legt dem Landtag vorsätzlich und wissentlich ein offensichtlich mangelhaftes Zahlenwerk vor, denn auf diese Eröffnungsbilanz kann man definitiv kein Budget stützen." Der Voranschlag zeige außerdem, dass Doskozil weiter auf "Verstaatlichung, Postenschacher und Belastung" setze. Das Land gründe mehrere GmbHs im Jahr, schaffe Jobs für Parteifreunde und führe neue Steuern zur Finanzierung von Projekten ein, kritisierte Ulram.

Ebenso wie die ÖVP nicht zustimmen werden die Grünen. Sie vermissen "deutliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität und Bekämpfung der Klimakrise", betonte Klubobfrau Regina Petrik. Auch sie kritisierte, dass "eine GmbH nach der anderen aus dem Boden sprießt". Die Kontrolle der Opposition werde dadurch erschwert, weil sie bei Beteiligungen und Töchtern der Landesholding keine Frage- und Nachschaurechte habe. "Jeder Euro, der in diese neuen GmbHs fließt, wird der Kontrolle entzogen", sagte Petrik.

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig bezeichnete das Budget als "relativ lieblose Fortschreibung von dem, was eh schon war". Kritisch sieht er vor allem langfristige Anleihen, die aufgenommen werden sollen und teilweise erst nach Jahrzehnten zurückgezahlt werden müssen. "Der Landeshauptmann nimmt Ersparnisse, die er bis zu 30 Jahre gestreckt hat, und wirft sie für Projekte zum Fenster raus, spart aber nicht an", meinte Petschnig. "Das Budget ist keinesfalls stabil und keinesfalls nachhaltig, sondern nach dem Motto: 'Hinter mir die Sintflut'."