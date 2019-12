Mit Jänner 2020 tritt im Landesdienst der Mindestlohn von 1.700 Euro netto in Kraft - das entsprechende Gesetz ist, wie die BVZ berichtete (siehe hier) , in der Vorwoche im Landtag beschlossen worden. Die Umsetzung sei ein wichtiges Signal, heißt es seitens der SPÖ, man wolle damit auch Vorbild für die Privatwirtschaft sein. Denn zehn Euro pro Stunde müsse „jede ehrliche Arbeit wert sein, auch in der Privatwirtschaft“, betonte Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich, anlässlich eines Gesprächs mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und zwei Unternehmern.

Einer davon ist Bad Sauerbrunns Bürgermeister Gerhard Hutter: Der Ex-LBL-Mandatar, der bei der Landtagswahl für die SPÖ antritt, sagt, in seinem Installationsunternehmen seien "mindestens 1.700 Euro gelebte Realität. Ebenso im Bauunternehmen von Harald Neumayer in Purbach. Neumayer spricht von einer „Frage der Gerechtigkeit“, wer „hart und fleißig“ arbeite, müsse „auch ordentlich bezahlt“ werden: „Zehn Euro pro Stunde sind wohl das Minimum.“ Mehr Lohn bedeute auch mehr Kaufkraft, gibt Hutter zu bedenken.

"Auch der Bund ist gefordert"

Seitens der Privatwirtschaft und der Wirtschaftskammer Burgenland hatte man wiederholt davor gewarnt, dass der Mindestlohn in dieser Höhe Betriebe und WIrtschaftssystem belasten würde. Hergovich meint, es sei klar, dass der Mindestlohn in der Privatwirtschaft nicht von heute auf morgen, sondern nur „Schritt für Schritt“ umgesetzt werden könne. Neben dem Willen der Arbeitgeber sei auch der Bund gefordert, um steuerlich die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.