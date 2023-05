Wärmepreisdeckel: 6.500 Anträge – und es werden noch mehr

Bis zu 40 Millionen Euro hat das Land Burgenland in seinem Entlastungspaket für den Wärmepreisdeckel reserviert. Eine Million wurde bislang ausbezahlt, zog Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun ein erstes Resümee. 6.500 Burgenländerinnen und Burgenländer haben demnach ihre Anträge bereits abgegeben. Und derzeit steige die Nachfrage, weil die Vorschreibungen in die Haushalte flattern. Wenn die Öl- und Holzbestände für den Winter aufgefüllt werden – also im Spätsommer und Herbst – rechnet man mit dem Höhepunkt.

Anträge sind noch bis Jahresende online unter www.sozial-und-klimafonds.at und bei den Gemeinden möglich. Das Land deckelt die Wärmekosten bei Beziehern des Heizkostenzuschusses bei drei Prozent des Jahresnettoeinkommens eines Haushalts, bei Einkommen bis zu 33.000 Euro sind es vier Prozent, bis 43.000 Euro fünf und bis 63.000 Euro sechs Prozent. Was darüber hinausgeht, übernimmt der Klima- und Sozialfonds - begrenzt bei 90 Prozent des Verbrauchs des Vorjahres, um einen Anreiz fürs Energiesparen zu schaffen.

Anregung zum Umstieg

Die Förderung wird 2023 in zwei Tranchen direkt auf das Konto ausbezahlt. Sie ist bei fossilen Energieträgern (Gas, Öl) an die Bereitschaft gekoppelt, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen und den Umstieg auf erneuerbare Energie in Betracht zu ziehen, „wenn dies zumutbar ist“, wie es heißt.

Eine „treffsichere Hilfe“ für die Haushalte sieht der Landeshauptmann angesichts der Teuerung. Wird die Gesamtsumme des Wärmepreisdeckels am Ende nicht ausgereizt, „haben die burgenländischen Entlastungspakete am Energiesektor Wirkung gezeigt“, schließt sich Hauptreferatsleiterin Petra Jahn an.