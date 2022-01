Landes-Jubiläum wird „fortgesetzt“

Nach dem 100. Geburtstag ist die Aufarbeitung und Präsentation der Landes-Geschichte lange nicht vorüber, im Gegenteil: Ein neues Kapitel fängt gerade erst an. Drehscheibe bleibt dabei die Burg Schlaining, deren renovierte Räumlichkeiten die Jubiläums-Ausstellung auch im neuen Jahr beherbergen: Bis Ende 2022 ist die Schau wieder zu sehen.

Danach, so kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an, wird sie das Fundament für das „Haus der burgenländischen Geschichte“ bilden. Dieses wird ebenso auf der Burg Schlaining zu finden sein. Abhängig von der Pandemie-Lage und etwaigen Lockdowns sollen auch die Ausstellungen im Landesmuseum („Unsere Auswanderer“) sowie auf Burg Güssing „Von Deutschwestungarn ins Burgenland“) weiterhin geöffnet werden.

Das Wiener Fotomuseum WestLicht zeigt noch bis 20. Februar das „Grenzland im Fokus“ und in rund 100 Aufnahmen. Abseits der Schauräume wird aber ebenfalls an Folgeprojekten zum Jubiläum gearbeitet. So soll es eine gemeinsame Initiative mit allen Volksgruppen geben – und 2023 wird die große Jubiläumsgala schließlich nachgeholt.