Mit einem Staatsakt in der Wiener Staatsoper beging das offizielle Österreich am Montag den 100. Jahrestag der Ausrufung der Republik (BVZ.at berichtete). Ebenso wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Autorin Maja Haderlap war auch Landeshauptmann Hans Niessl, als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, unter den Festrednern. Zahlreiche offizielle Gäste aus dem Burgenland wohnten dem Staatsakt bei.

In seiner Rede rückte Niessl einmal mehr den Föderalismus und das Miteinander in den Mittelpunkt: „Österreich ist wirtschaftlich, sozial, kulturell, in der Wissenschaft, in der Bildung, und in vielen anderen Bereichen ein beeindruckender Aufstieg gelungen. Diese positive Entwicklung ist eine große gemeinsame Leistung der Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben allen Grund, darauf stolz zu sein. Die Generation des Wiederaufbaus, alle, die sich in den letzten Jahrzehnten für Österreich eingesetzt haben, die durch ihre Leistungen – egal ob beruflich, ehrenamtlich oder in anderen Bereichen – zum Wohl Österreichs beigetragen haben: Sie alle verdienen Dank, Respekt und Anerkennung.“



Die Bundesländer hätten von Anfang an das Miteinander zu einem Postulat ihres Wirkens erhoben – ein Postulat, das bis in die Gegenwart wirke und auch heute gelebt werde, so Niessl. „Wir brauchen die Fähigkeit zum Dialog, wir brauchen den Willen zum Miteinander. Wir brauchen Solidarität und Menschlichkeit. Wir brauchen Zusammenhalt. Das gilt für Europa, das gilt für ein partnerschaftliches Miteinander von Bund, Ländern und Gemeinden, das gilt auch insgesamt für unsere Gesellschaft“, schloss Niessl seine Festrede anlässlich des Staatsaktes „100 Jahre Republik.“