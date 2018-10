Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Republik Österreich“ wurde im Palais Niederösterreich in Wien zur außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Hans Niessl geladen. Der Unterzeichnung einer Erklärung der Landeshauptleute folgte ein Festakt, dem auch die höchsten Repräsentanten der Republik, allen voran Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, beiwohnten. An der Feierstunde nahmen auch zahlreiche weitere Repräsentanten der Republik und des Landes Burgenland teil.

„Mit der Gründung der Republik Österreich wurde der Grundstein geschaffen für ein Österreich, das eine Erfolgsgeschichte werden sollte, die bis in die heutige Zeit wirkt“, so Niessl in seiner Ansprache. Man dürfe aber auch nicht das dunkelste Kapitel dieser Geschichte ausblenden – „wir haben mindestens die Verantwortung des Erinnerns. Und als Länder versuchen wir, dieser Verantwortung gerecht zu werden“. Gerade in Anbetracht der Geschichte der Republik sei der Einsatz für Menschlichkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander von ganz großer Bedeutung.

„Europa aktiv mitgestalten“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Mit dem heutigen Zusammentreffen senden wir gemeinsam eine ganz wichtige Botschaft. Nämlich nie wieder Krieg auf unserem Kontinent und alles tun, um Friede, Freiheit und Demokratie zu schützen und hochzuhalten.“ Der Wiener Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig betonte: „Die Städte und Gemeinden Österreichs insgesamt sind von wesentlicher Bedeutung. Bedeutend für die Entwicklung der Europäischen Union, bedeutend für das Gestalten unseres Kontinents, für ein gemeinsames, sicheres und friedliches Europa.“

„Die Bundesländer sind die Motoren der Entwicklung Österreichs“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen „wie das Beispiel der positiven Zusammenarbeit des Burgenlandes mit Westungarn zeigt, sind diese Regionen in ihrer Vielfalt aber auch ein wesentlicher Bestandteil eines föderalen Europas über die Grenzen Österreichs hinaus.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Wir sind ein Land, das in der Europäischen Union fest verankert und gewillt ist, dort aktiv mitzugestalten. Heute sollten wir all jenen danken, die als Österreicherinnen und Österreicher stets fleißig daran gearbeitet haben, unser Land wirtschaftlich, gesellschaftlich und sozial stark zu machen“. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: „Österreich insgesamt und die Bundesländer im Speziellen haben mit ihrer Funktion als Brückenbauer eine große Zukunft, weil sie nach innen Bestand und nach außen Wirkung haben. Diese große Zukunft braucht aber auch Herkunft, braucht aber auch ein Kennen der Geschichte, um sie erfolgreich gestalten zu können.“

Auch Landeshauptmann Niessl betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der europäischen Einigung und der Europäischen Union. Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ sei mit dem EU-Beitritt Österreichs ein weiterer historischer Schritt erfolgt, der für Österreich, für alle Bundesländer neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnete. Die Länder könnten „stolz sein auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, die nur möglich war, weil das Gemeinsame vor das Trennende gestellt wurde“.