180.000 oder 64.500 Euro? Pannonische Tafel: Verwirrung um Fördersumme des Landes

Andrea Roschek im Gespräch mit Grünen-Klubobfrau Regina Petrik, von der die schriftliche Anfrage kam, und Sozialminister Johannes Rauch in der Pannonischen Tafel in Eisenstadt. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

L aut Medienberichten habe das Land die Pannonische Tafel in den letzten zehn Jahren mit 180.000 Euro gefördert. In einer wahrheitspflichtigen Anfragebeantwortung im Landtag nannte man nun allerdings eine Summe von nur 64.500 Euro. Wie kommt es also zur Differenz von 115.500 Euro? Die BVZ hat nachgeforscht.