Burgenland-Wahlen: Grüne setzen aufs "Klimaglück"

Inhaltlicher Schwerpunkt der Kampagne ist der Klimaschutz, der - wie die Plakate versprechen - zum "Klimaglück" führen soll. "Es ist so vieles da, was wir erhalten wollen. Es ist so viel Potenzial da, dass die Menschen in ihren Gemeinden ein glückliches Leben führen können", betonte Landessprecherin Regina Petrik.

Auch Bodenversiegelung, Mobilität und Transparenz seien in allen 22 Gemeinden, in denen die Grünen antreten, wichtige Themen, meinte Landesgeschäftsführer Michael Bacher bei der Plakatpräsentation in Neusiedl. Flyer, Magnete, Zündhölzer mit der Aufschrift "Wir brennen für den Klimaschutz" und Buttons mit "Natur statt Beton" sollen die grünen Anliegen unter die Leute bringen. Die Teams in den Gemeinden sind laut Bacher überwiegend weiblich. Es kandidieren mehr als 50 Frauen und knapp 40 Männer.

Ziel ist es, in allen 22 Gemeinden auch in den Gemeinderat einzuziehen und dort "Klimaschutz und Kontrolle zu stärken", sagte Petrik. Zahlenmäßig wollte sie sich nicht festlegen. Auch mit wenigen Mandataren könne man bei wichtigen Entscheidungen durchaus mitreden. "Wir können das Zünglein an der Waage sein in Gemeinden, in denen SPÖ und ÖVP ausgeglichen sind", meinte die Landessprecherin. In Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sei es auf diese Weise etwa gelungen, den "Gmoabus" umzusetzen, erzählte Rosemarie Grosz, die dort als Spitzenkandidatin ins Rennen geht.

In Neusiedl streben die Grünen außerdem ein Mandat im Stadtrat an. Der dortige Spitzen- und Bürgermeisterkandidat Rainer Fussenegger macht sich unter anderem für die Verlegung des in Gols geplanten neuen Krankenhauses nach Neusiedl stark. Denn während in Gols Naturflächen dafür umgewidmet werden müssen, gebe es in der Bezirkshauptstadt bereits genug gewidmetes Bauland, argumentierte er. Fussenegger kann sich außerdem vorstellen, den Eintritt zum Seebad am Neusiedler See kostenlos zu machen, dafür den Parkplatz kostenpflichtig.