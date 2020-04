"Heute haben wir das erfreuliche Ergebnis bekommen, dass alle Proben negativ auf eine Covid-19 Erkrankung sind. Die kroatischen Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer können somit ihren Dienst ab Montag antreten. Diese Initiative des Land Burgenland war ein wichtiger Beitrag für das burgenländische Sicherheitsnetz, damit wir den Burgenländerinnen und Burgenländer die bestmögliche Versorgung in den eigenen vier Wänden aktuell sicherstellen können“, so Soziallandesrat Christian Illedits.

Die Flugbrücke zwischen Österreich und Kroatien wurde vom Land Burgenland gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Burgenland organisiert. Die Kosten dafür werden vom Land Burgenland und der Wirtschaftskammer Burgenland getragen. Die ganze Reise erfolgte unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, so wurde immer auf den Mindestabstand geachtet sowie das Tragen eines Mund- und Nasenschutz war obligatorisch. Darüber hinaus galt eine Sitzordnung welche sowohl im Flugzeug als auch im Bus nach Pinkafeld eingehalten wurden. Alle PersonenbetreuerInnnen waren in Einzelzimmern untergebracht. Mit dem negativen Covid-19 Ergebnis können nun alle Helfer ihren Dienst am Montag antreten. „Ich bedanke mich für den Einsatz der kroatischen PflegerInnen und Pfleger, die teilweise ihre Familien temporär zurückgelassen haben, um uns zu unterstützen. Wir haben im Vorfeld zahlreiche Maßnahmen gesetzt, damit die Pflege und Betreuung im Burgenland gesichert ist“, so Illedits.