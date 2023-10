Notfallkochen mit Max Stiegl: Schmeckt, wenn der Strom ausgeht

Reisfleisch als Hauptspeise, davor vielleicht eine Gemüseterrine und als Dessert Schokoladenmousse – so könnte ein Menü nach den Rezepten von Starkoch Max Stiegl aussehen. Und: Man kann es auch mitten im Blackout zubereiten. Ein durchaus ernster Hintergrund wird mit der Koch-Reihe des Bevölkerungsschutzes Burgenland auf diesem Weg mit Infos und Mehrwert an den Mann und an die Frau gebracht.

Das Konzept dahinter präsentierten Landesrat Heinrich Dorner und Herbert Wagner als Präsident des Bevölkerungsschutzes. Der Verein will gemeinsam mit dem Land sensibilisieren und Tipps und Tricks für den Fall der Fälle weitergeben. Zunächst gibt’s drei Auftakt-Veranstaltungen – in Purbach, Markt St. Martin und Grafenschachen –, danach geht das Notfallkochen in alle Regionen.

Gemeinsam kochen: So funktioniert’s

Gemeinden können sich beim Bevölkerungsschutz melden und das Notfallkochen vor Ort „bestellen“. Tipps für den Warenkorb werden ebenso bereitgestellt wie die Stiegl-Rezepte. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen zusammen, jeder bringt Vorräte mit, und gemeinsam werden sie verarbeitet.

„Wenn es mal ein Problem gibt, soll nicht jeder für sich sein; man kann sich treffen und zusammenhalten“, erklärte Max Stiegl bei der Präsentation seinen Ansatz. Und: „Es geht nicht nur um Nahrungsaufnahme – es darf auch Spaß machen.“

In einer Zeit globaler Umbrüche und Krisen will man der Bevölkerung vor allem Sicherheit geben, wie Landesrat Heinrich Dorner sagt. Bei den Koch-Events soll unter anderem vermittelt werden, wie man mit Vorräten am besten umgeht. Zudem setze das Land laufend präventive Maßnahmen, verweist Dorner etwa auf den jüngsten Ankauf von Notstrom-Aggregaten und mobilen Tankstellen für die Feuerwehr.

Beim Thema Katastrophenschutz will man „die Bevölkerung mitnehmen“, erinnert Präsident Herbert Wagner. In diesem Fall mit praktikablen Lösungen zu einer grundlegenden Frage: „Wie kann ich mich und meine Familie im Notfall versorgen?“

Den kulinarischen Zugang hat abschließend der Profi: „Auch ein drei Tage altes Brot mit Butter kann etwas Gutes sein“, meinte Max Stiegl bei der Pressekonferenz. Er persönlich ist auch ein Fan vom Sterz: „Der hält lange, gibt viel her und schmeckt!“