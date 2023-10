Anja Haider-Wallner: Die Pläne der neuen Grünen-Chefin

Mit 91,1 Prozent wurde Anja Haider-Wallner vor Kurzem an die Spitze der Landespartei gewählt. Vorgängerin Regina Petrik übergibt damit nach elf Jahren das Amt als Landessprecherin; als Klubobfrau bleibt Petrik noch im Landtag, dort wird die Übergabe im Vorfeld der Wahl 2025 vorbereitet.

Haider Wallner, die als Gemeinderätin in Eisenstadt, Vertreterin der Grünen Wirtschaft und Mitbegründerin des Projektes „FreuRaum“ bekannt ist, will sich auch als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl bewerben. Zu ihrem Stellvertreter wurde Philip Juranich gewählt, neue Finanzreferentin ist Christa Wendelin aus Parndorf.

Zusammen mit Geschäftsführer Michael Bacher, Abgeordnetem Wolfgang Spitzmüller und dem grünen Team geht’s jetzt um die Vorbereitung auf drei Wahlgänge: Vor dem Landtag wird ja auch bundesweit die EU-Vertretung sowie der Nationalrat neu gewählt.

Viel zu tun also für die neue Parteichefin. Aktuell haben die Grünen zwei Sitze im Landtag, 2025 sollen es drei sein, gab sie als Ziel vor. Wie Anja Haider-Wallner ihre Funktion anlegen will und was sie vorhat, erklärt sie im Gespräch mit der BVZ.

Die neue Grünen-Chefin im Interview

Wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlergebnis in der Landesversammlung?

Sehr zufrieden, nordkoreanische Ergebnisse brauchen wir hier eh nicht (lacht).

Wie wird es jetzt in Eisenstadt weitergehen?

So lange ich Landessprecherin bin – ein Ehrenamt –, werde ich Klubobfrau im Eisenstädter Rathaus bleiben. Mitte des kommenden Jahres ist geplant, dass ich für Regina im Landtag nachrücke, dann wird es in Eisenstadt eine Übergabe geben. Ich bleibe im Gemeinderat, aber nicht mehr als Klubobfrau. Ich bin gewählt worden, ich möchte auch im Gemeinderat bleiben.

Die bei der Landeskonferenz präsentierten Themen tragen alle noch sehr stark Regina Petriks Handschrift. Wo wollen Sie Zeichen setzen?

Was ich mitbringe, sind die regionalen Wirtschaftskreise, die starken Ortskerne, wo man sich begegnet und wo es Leben gibt. Das will ich schaffen.

Wie können die Grünen Wahlerfolge im Nordburgenland auch in den Süden transportiert werden?

Indem Strukturen wieder aufgebaut werden, da bin ich seit Jahresbeginn schon dabei. Ich will eine Gruppe neu empowern. Wir wollen die Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf gemeinsam denken. Jeder der kommt, ist herzlich willkommen.

Sie haben bei der Grünen Wirtschaft und im „FreuRaum“ zurückgelegt. Das sind ja auch ihre politischen und wirtschaftlichen Kinder. Wie schwer fällt es da, loszulassen?

Ich kann gut loslassen. Ich habe viel Energie am Anfang reingesteckt und gute Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden.

Das Bewusstsein im Nordburgenland für grüne Themen ist da, der Süden ist aber zum Beispiel noch wesentlich stärker vom Auto abhängig. Wie wollen die Grünen da punkten?

Ich komme abends mit dem Bus nicht aus Oberwart nach Eisenstadt, der öffentliche Verkehr ist trotz der Landesoffensive ausbaufähig. Radwege gibt es aber auch im Süden wenig, dafür das Ortskern-Sterben wegen überdimensionierter Fachmarktzentren in der Peripherie sehr wohl.

Woher kommt der Versiegelungs-Rekord im Burgenland und wie soll man ihn aufhalten?

Man hat sich da bei der Entstehung der Fachmarktzentren selbst angelogen und tut es nach wie vor. Wir wollten als strukturschwache Region aufholen und Sachen aus den USA kopieren, obwohl man damals schon in den USA wusste, dass Einkaufszentren ein Auslaufmodell sind. Wir sprechen das auch immer wieder an. Wenn man für junge Menschen es aber nicht schafft, einen lebendigen Ortskern zurückzuholen, kennen das die Jungen gar nicht mehr und werden es auch nicht vermissen.

Wie kann man Politik so gestalten, dass sie auch junge Menschen interessiert?

Ich finde es toll, dass wir junge Menschen auch aus der Klima-Bewegung ansprechen können, aber generell ist es nun mal so, dass man in der Pension mehr Zeit hat für Politik. Aber es braucht auch eine andere, unbürokratischere Art der Politikvermittlung für junge Menschen, von Inhalten bis Videocalls.

Der Ton wird jetzt rauer werden – wie bereitet man sich darauf vor?

Ich möchte ein Miteinander schaffen, wo man nicht einer Meinung sein muss, sich aber dennoch respektvoll gegenübertreten kann.

Das ist im Polit-Alltag realistisch?

Da bin ich vielleicht naiv, aber ja: Ich glaub daran.