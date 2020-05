Nachdem an der Sitzung Mitte April aufgrund der Coronakrise nur 19 der 36 Abgeordneten teilgenommen haben, wolle man nun "so schnell wie möglich den Normalbetrieb des Landtages wieder sicherstellen", so Dunst. In einer Präsidialkonferenz habe man deshalb festgelegt, dass wieder alle Abgeordneten teilnehmen sollen.

Die Hygienemaßnahmen der Sitzung im April werden allerdings beibehalten. So werde es weiterhin Fiebermessungen beim Betreten des Landhauses und "umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen" geben. Auch das Tragen von Schutzmasken im Sitzungssaal bleibe Pflicht.

Inhaltlich wird ebenfalls die Coronakrise im Vordergrund stehen. Eine aktuelle Stunde zu den Kosten der Covid-19-Pandemie und Anträge zur Abfederung der negativen Folgen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft sowie zur Unterstützung der Gemeinden stehen auf der Tagesordnung. Auch die Kontrolle der Mittelvergabe im Zuge der Coronakrise wird laut Dunst Thema sein. Für Zuseher bleibt die Besuchergalerie gesperrt, sie können die Sitzung via Live-Stream mitverfolgen.